Viviane Araújo mostra como está após dois meses de cirurgia: 'De volta'

Após dois meses de lipoaspiração, Viviane Araújo mostra como está seu corpo em selfie na academia

A atriz Viviane Araújo mostrou como está seu corpo após dois meses de ter feito uma lipoaspiração. Nesta quinta-feira, 03, a famosa fez uma selfie na academia e não escondeu como estão suas curvas depois da cirurgia plástica.

De look fitness, a musa de Carnaval revelou que já está com uma cinturinha escultural, ainda mais realizando seus treinos na academia desde o primeiro mês do procedimento.

"2 meses e 3 dias da minha cirurgia! Um mês de volta aos treinos!", contou Viviane Araújo ao revelar os registros. Nos comentários, os internautas admiraram a beleza atual da artista. "É linda mesmo", elogiaram. "Deusa", enalteceram outros.

Antes de seu primogênito, Joaquim, completar um ano, a artista resolveu fazer a cirurgia e exibiu o resultado impressionante. "Pronta para começar o dia", escreveu a musa ao esbanjar seu corpaço escultural no registro.

Viviane Araújo passa por cirurgia plástica em clínica

A atriz Viviane Araújo decidiu realizar algumas mudanças em seu corpo após se tornar mãe pela primeira vez. Recentemente, ela se internou em uma clínica no Rio de janeiro para passar por cirurgia plástica.

Nos stories do Instagram, ela apareceu com a roupa da internação antes do procedimento. A estrela vai realizar a troca da prótese de silicone dos seios e também vai realizar uma lipoaspiração no corpo.

"Estou aqui para fazer o meu procedimento. A gente tem que ter um pós-operatório muito certinho”, disse ela, que terá o acompanhamento de uma fisioterapeuta após a cirurgia.

Recentemente, Viviane Araújo exibiu o corpaço curvilíneo ao posar apenas de biquíni nas redes sociais. Nas fotos, ela apareceu usando um biquíni colorido de lacinho e impressionou ao colocar suas curvas mega torneadas para jogo. Ao fazer pose, ela ostentou suas pernas definidas e sua barriga bem chapada.