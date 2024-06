Fabiana Justus celebra 10 meses do filho caçula com festinha em casa

Fabiana Justus celebra 10 meses de vida de seu filho caçula, Luigi, com festinha temática em casa e encanta seguidores com registro fofo; veja!

Luigi, filho caçula da influenciadora digital Fabiana Justus com Bruno Levi D'Ancona, está completando 10 meses nesta quarta-feira, 19. E em celebração dessa data muito especial, a filha de Roberto Justus preparou uma festinha temática em casa apenas para a família mais próxima.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Fabiana mostrou os detalhes da festa, que teve como tema os heróis da DC. O bolo foi decorado como uma história em quadrinhos, com os personagens Super-Homem, Mulher Maravilha, Batman e Mulher Gato. Além disso, a festa ainda contou com flores amarelas, balões coloridos e docinhos personalizados com os heróis.

Mais cedo, a famosa havia iniciado seu dia mostrando um café da manhã com Luigi e suas duas filhas, as gêmeas Chiara e Sienna, de 5 anos. Pouco tempo depois, ela mostrou um momento só entre mãe e filho, onde ela celebrou os 10 meses do pequeno.

"10 meses desses meu picurrucho! E quem sobrou na mesa do café? A mamãe e o Lui, pra variar", disse Fabiana em vídeo, onde apareceu dando beijinhos em seu pequeno, que tentava se comunicar ao balbuciar alguns sons. "Cadê as irmãs? Cadê o papai? Cadê a mamãe, tá aqui né? Te amo", brincou Fabiana, incentivando Luigi a falar.

"Que Deus te ilumine, te proteja, a sua vida toda ao lado da sua família, de quem você ama", desejou a mamãe, que ainda brincou com o bebê. "Bate palma. Como que bate palma?", perguntou ela, enquanto trocava batidinhas de mão com o pequeno.

Confira os registros:

Após alta, Fabiana Justus encanta ao mostrar momento em família

Recentemente, Fabiana Justus precisou ser internada novamente para o tratamento contra a leucemia. A influenciadora retornou ao hospital após realizar uma cirurgia de transplante de medula óssea, mas teve alta após dois dias.

Na última segunda-feira, 17, a filha de Roberto Justuscelebrou sua alta ao compartilhar um passeio em família ao lado de seu marido, Bruno Levi D'Ancona, e os filhos, Sienna, Chiara, de 5 anos, e Luigi, de 10 meses.

“Passeio de ontem! Que delícia poder viver esses momentos ao lado da minha família! Se tem algo que toda essa experiência me trouxe é dar mais valor ainda aos detalhes. Os tons do céu no fim de tarde (sempre amei, mas agora as cores são mais perfeitas)", iniciou ela na legenda da publicação.

"Os sorrisos dos meus filhos, que sempre foram meu combustível, agora são tudo que eu preciso. A sensação de lar que estar com meus filhos e meu marido me traz, em qualquer lugar. E a gratidão de poder viver tudo isso! Cada dia mais. Amém!”, encerrou.