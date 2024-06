Zezé di Camargo lamenta tragédia na família do cunhado, Denilson: ‘Meu coração’

Zezé Di Camargo se pronuncia e presta homenagem nas redes sociais após a trágica morte da sobrinha de seu cunhado, Denilson

Na última terça-feira, 25, Zezé Di Camargo lamentou a tragédia que atingiu a família de seu cunhado, o ex-jogador e comentarista, Denilson, que é marido de sua irmã Luciele di Camargo. Em suas redes sociais, o cantor sertanejo prestou homenagem após a morte de sua sobrinha, a pequena Lorena, de apenas nove anos.

Por meio de seu perfil oficial no Instagram, Zezé deixou uma mensagem nos comentários da publicação em que o cunhado se despede de sua sobrinha. De forma discreta, a dupla do cantor Luciano Camargo expressou suas condolências e mostrou que está presente para apoiar a família do parente em meio ao momento difícil.

"Cunhado, sei o que você está passando e meu coração está aí com você e sua família. Que Deus dê conforto a todos”, disse o artista. Filha de Zezé, Wanessa Camargo também deixou uma mensagem para o tio de consideração: “Sinto muito! Meus sentimentos e desejo de que Deus esteja agora acolhendo todos vocês nesta dor imensa!”, escreveu.

Além dos familiares, outros artistas deixaram mensagens para a família do antigo jogador: "Perder alguém tão especial é uma dor imensurável. Que a lembrança do amor compartilhado possa trazer algum conforto e serenidade neste momento de luto. Meus pêsames mais sinceros a você e toda sua família irmão”, disse Alexandre Pires.

“Meus sentimentos meu irmão. Que Jesus conforte o seu coração e de toda a sua família nesse momento tão difícil, e que ele possa fortalecer cada um de vocês”, escreveu o ex-jogador Bebeto. “Não tenho nem palavras para dizer o quanto eu sinto a perda de vocês meu mano. Meus sentimentos para toda família e amigos”, comentou Julio Baptista.

Vale lembrar que, no último domingo, 23, Denilson usou as redes sociais para compartilhar uma notícia triste: a perda de sua sobrinha, Lorena, de apenas nove anos. Apesar de não ter revelado detalhes sobre o ocorrido, como a causa da morte, o apresentador e atleta prestou uma homenagem emocionante à menina.

Inclusive, o comunicador pediu forças para sua família em meio ao momento delicado: "Que o Senhor nos dê força para seguir. Minha irmã, eu te amo muito e estarei como sempre ao seu lado", Denilson prestou condolências a sua irmã, Débora de Oliveira e seu marido, Rodrigo Godoy, que perderam a pequena Lorena; veja a homenagem:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Denilson Show (@denilsonshow)

Denilson se emociona ao falar da morte da sobrinha ao vivo:

Nesta quarta-feira, 26, Denilson se emocionou ao falar sobre a morte de sua sobrinha Lorena, de apenas nove anos, ao vivo do 'Jogo Aberto', na Band. Após um período afastado devido ao luto, o ex-jogador e comentarista retornou à televisão e agradeceu ao público por todas as mensagens de apoio durante o momento difícil para a família.