Jojo Todynho detalha tentativa de assalto em Paris: 'Quase bati'

Perrengue! Aproveitando um momento de lazer, Jojo Todynho revelou que quase foi assaltada durante passeio em Paris, na França

A influenciadora digital Jojo Todynho, que está em Paris, na França, Paris, para a semana de moda de alta-costura, provou que também existe perrengue fora do Brasil. Na manhã desta quarta-feira, 26, a campeã de 'A Fazenda 12', da Record, revelou que quase foi assaltada enquanto passeava na rua com uma amiga.

Em seus stories no Instagram, ela detalhou o ocorrido e explicou que cogitou reagir à tentativa de furto da 'pickpocket'. O nome se refere às pessoas que roubam dinheiro ou objetos de valor do bolso da vítima sem que ela perceba no momento.

"Gente, Renata segurou a bolsa e eu quase peguei os pickpockets. Já ia dar…", relatou a famosa, imitando um soco no ar. Em seguida, a amiga de Jojo Todynho contou que os assaltantes ficaram com medo e foram embora.

"Dei logo uma 'olhada Brasil', Renata segurou a bolsa e já estava pronta, quase [bati]. Qual foi? Que aventura. São caras de pau", disse a artista. "Agora que eu estou fazendo esteira, eu ia correr até o fim", declarou ela.

Em outro momento, durante uma live, Jojo revelou que não deixaria barato se tivesse sido vítima do assalto. "Quando eu olhei, eu me transformei. Me veio um Hulk interior. Imagina se eu aparecesse na delegacia. 'Jojo é presa em Paris após dar coça nos pickpockets. Parcelei o rolex em 32 vezes para perder para eles?'", se divertiu a ex-A Fazenda.

Jojo Todynho passa perrengue para visitar ponto turístico de Paris

Atualmente, Jojo Todynho está curtindo uma viagem em Paris, na França, e tem compartilhado todos os momentos em suas redes sociais. Porém, nem tudo são flores e a famosa também tem enfrentado perrengues na Cidade Luz.

Um dos pontos turísticos mais famosos da capital francesa é o Museu do Louvre, onde está o famoso quadro da Monalisa, pintado por Leonardo da Vinci. Nesta segunda-feira, 24, Jojo enfrentou problemas ao tentar visitar o local.

"Mas eu estou sofrendo uma humilhação desde ontem para poder ver a Monalisa… Nós compramos ingressos VIP e não sei mais o que, mas agora tem que ligar", disse ela em seu Instagram Stories. A famosa ainda afirmou que gostaria de ser mais privilegiada.

"Agora eu estou aqui pensando: Se eu fosse filha da Beyoncé, não estaria passando por essa humilhação. Eu queria mesmo é ter nascido uma ‘nepobaby’ e viver nesse nepostismo do privilégio". Jojo contou que sua amiga precisou ir retirar os ingressos pessoalmente. "A Renata teve que ir lá no metrô para pegar o tal do ingresso. Mas é muita humilhação. Se eu chegar lá e a Monalisa não olhar na minha cara, eu vou ficar pu**! Vou perguntar qual é o problema", brincou.