Kayky Brito volta às novelas apenas 9 meses após acidente grave

Kayky Brito é escalado para participação especial em novela da Globo poucos meses após ser atropelado em uma avenida no Rio de Janeiro

O ator Kayky Brito está prestes a voltar às novelas após lutar pela vida. O artista foi atropelado em uma avenida no Rio de Janeiro há 9 meses e ficou em estado grave no hospital. Agora, ele mostra que está recuperado ao retomar o trabalho na TV.

De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, ele foi escalado para atuar na novela Família É Tudo, da Globo. Na história, ele vai interpretar Memo, que é um amigo brasileiro de Lupita (Daphne Bozaski). Porém, ele não é do bem. O rapaz vai chantagear Lupita para conseguir dinheiro e até vai ameaçar os avós da mocinha.

As gravações de Kayky deve acontecer no início de julho e ele deve ficar no ar por cerca de duas semanas. Vale lembrar que este não será o primeiro trabalho dele após o acidente. Há poucos meses, o ator rodou o filme A Caipora, que também tinha Camilla Camargo no elenco.

O que aconteceu com Kayky Brito?

Kayky Brito foi atropelado por um carro dirigido por um motorista de aplicativo em uma avenida na orla da praia no Rio de Janeiro durante a madrugada do dia 2 de setembro de 2023. Ele estava em um quiosque acompanhado de seus amigos quando resolveu buscar um item no carro. No caminho de volta, ele foi atropelado enquanto atravessava a avenida. O artista foi levado em estado grave para o hospital e segue sedado até o momento. Ele foi diagnosticado com politrauma corporal e traumatismo craniano.

Em outubro do mesmo ano, o ator mostrou como é a sua recuperação em casa com exercícios de fonoaudiologia e fisioterapia. "Quero dividir com vocês o que eu tenho mais feito nesse momento: a fisioterapia todo dia e a fonoaudiologia algumas vezes durante a semana”, disse ele. Além disso, ele voltou a agradecer pelo carinho dos fãs. "É isso, passando aqui só para agradecer o carinho de sempre. Eu sei que posso sempre contar com vocês e até a próxima”, afirmou.

Ao longo dos últimos meses, ele seguiu com a fisioterapia e está cada dia melhor. Há poucos dias, ele voltou a correr. "Hoje voltei a correr. Coisas boas quando a gente compartilha fica melhor ainda. Então quando voltei a atuar, nadar e pedalar, to compartilhando com vocês. Cá estou eu, antes de tudo obrigado, amo vocês, obrigada pelo carinho de sempre", iniciou o ator.

"Comecei pelo chão a corrida. Senti um pouco o quadril, senti a lombar, aí pensei: nossa, vai ser assim o tempo todo. E foi (risos). Mas eu vim em direção à areia e quando comecei na areia amenizou bastante e fiquei mais feliz. Então é isso, estou aqui, agradecendo vocês pelo carinho de sempre, compartilhando coisas boas. E por enquanto é isso. Até! Te amo", disse Kayky.