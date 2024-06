Kayky Brito desabafa sobre recuperação e Sthefany Brito reage: "Emocionada"

O ator Kayky Brito compartilhou em suas redes sociais que superou mais um obstáculo e voltou a correr após o grave acidente que sofreu ano passado

O ator Kayky Brito tem se recuperado aos poucos do grave acidente que sofreu no ano passado. Nesta segunda-feira, 17, o artista compartilhou em suas redes sociais que superou mais um obstáculo e voltou a correr.

"Hoje voltei a correr. Coisas boas quando a gente compartilha fica melhor ainda. Então quando voltei a atuar, nadar e pedalar, to compartilhando com vocês. Cá estou eu, antes de tudo obrigado, amo vocês, obrigada pelo carinho de sempre", iniciou o ator.

"Comecei pelo chão a corrida. Senti um pouco o quadril, senti a lombar, aí pensei: nossa, vai ser assim o tempo todo. E foi (risos). Mas eu vim em direção à areia e quando comecei na areia amenizou bastante e fiquei mais feliz. Então é isso, estou aqui, agradecendo vocês pelo carinho de sempre, compartilhando coisas boas. E por enquanto é isso. Até! Te amo", disse Kayky.

A irmã dele, Sthefany Brito, se mostrou emocionada com a conquista. "E eu aqui emocionada… Te amo, te admiro!", postou a atriz.

Kayky Brito sofreu acidente

Na madrugada de 2 de setembro, o ator Kayky Brito sofreu um atropelamento na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Ele foi inicialmente levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, e posteriormente transferido para um hospital particular em Copacabana. O estado do artista foi considerado gravíssimo.

Na época, Kayky foi diagnosticado com politrauma corporal e traumatismo craniano. Felizmente, ele teve uma boa recuperação e, em 27 dias, após ser internado, recebeu alta. Desde então, o ator tem se dedicado a um intenso processo de recuperação, incluindo sessões de fisioterapia e fonoaudiologia.

Em abril, o ator retornou às redes sociais e falou pela primeira vez sobre sua saúde após o acidente."Tô bem, graças a Deus, estou me recuperando, fisicamente, mentalmente. Por exemplo, agora tô no ato de pedalar, tô pedalando, mas parei para falar com vocês, devo muito da minha vida a vocês", disse ele no início do vídeo.