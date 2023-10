Como é a recuperação de Kayky Brito? Ator exibe vídeo

Kayky Brito exibe vídeo com imagens da fisioterapia e da fonoaudiologia durante sua recuperação após ter sido atropelado

O ator Kayky Brito voltou às redes sociais nesta sexta-feira, 27, para revelar novos detalhes de sua recuperação após ter sido atropelado e ficar quase um mês no hospital. O artista contou que faz sessões de fisioterapia todos os dias e também sessões de fonoaudiologia em alguns dias da semana.

Inclusive, o astro exibiu vídeo fazendo os exercícios na piscina e em sua casa. "Quero dividir com vocês o que eu tenho mais feito nesse momento: a fisioterapia todo dia e a fonoaudiologia algumas vezes durante a semana”, disse ele.

Além disso, ele voltou a agradecer pelo carinho dos fãs. "É isso, passando aqui só para agradecer o carinho de sempre. Eu sei que posso sempre contar com vocês e até a próxima”, afirmou.

Há pouco tempo, o ator contou sobre uma sequela do acidente, mas disse que já consegue andar sozinho. “O lado direito um pouco afetado, mas eu estou aqui falando, estou andando até. Está tudo bem, vamos que vamos”, disse ele. Ele ainda deu uma lição de desejo de viver após ter uma nova chance. “O negócio é viver! E viver como se não houvesse amanhã, porque viver é um milagre”, afirmou.

O que aconteceu com Kayky Brito?

Kayky Brito foi atropelado por um carro dirigido por um motorista de aplicativo em uma avenida na orla da praia no Rio de Janeiro durante a madrugada do dia 2 de setembro. Ele estava em um quiosque acompanhado de seus amigos quando resolveu buscar um item no carro. No caminho de volta, ele foi atropelado enquanto atravessava a avenida. O artista foi levado em estado grave para o hospital e segue sedado até o momento. Ele foi diagnosticado com politrauma corporal e traumatismo craniano.