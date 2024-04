Luciana Gimenez mostra fim de suas muletas após superar acidente

Após meses usando muletas por conta de grave acidente, Luciana Gimenez mostra o fim especial que deu para os objetos que a ajudaram

A apresentadora Luciana Gimenez mostrou o que fez com suas muletas após se recuperar totalmente do acidente que sofreu em janeiro do ano passado enquanto esquiava na neve. Nesta quinta-feira, 25, a famosa exibiu os objetos logo na porta da entrada de seu apartamento luxuoso onde mora em São Paulo.

A modelo os percebeu ali e comentou que seu desejo era ter feito uma moldura com elas, afinal, os acessórios a acompanharam durante bastante tempo até conseguir voltar a andar normalmente. "Ficou aqui meio que virou obra [arte]", disse.

Em seguida, Luciana Gimenez refletiu sobre a importância delas no momento tão difícil que enfrentou. "Minhas muletas, me ajuram tanto, tanto, olhando pra elas agora a gente nem dá tanta importância, mas no momento que eu mais precisei, elas fazem toda a diferença, elas acabaram ficando aqui na parede, nossa, uma andadinha, que parece ser super fácil hoje em dia, se eu não tivesse essas muletas não chegava nem no playground com o meu filho, gratidão que fala? Vou deixar elas bem aqui, bem aqui na porta", exibiu as muletas de enfeite no hall de sua casa.

Para quem não sabe, em 7 de janeiro, a apresentadora esquiava em alta velocidade em uma pista íngreme e caiu ao tentar parar. Ela estava passando as férias em Aspen, ao lado dos filhos Lucas Jagger e Lorenzo e sofreu fraturas em quatro lugares diferentes da perna, além de ter precisado passar por uma cirurgia de emergência.

Luciana Gimenez diz que não quer homens mais velhos

Luciana Gimenez fez revelações sobre suas preferências na hora de se relacionar. Em conversa com Carolina Ferraz em seu podcast, Bagaceira Chique, a modelo arrancou informações da atriz, mas também falou sobre sua vida pessoal.

Segundo a comandante do Superpop, após ter filhos com homens mais velhos que ela, o cantor Mick Jagger, de 80 anos, e o empresário Marcelo de Carvalho, de 62, atualmente ela prefere se relacionar com os mais novos.

"Não quero mais [velho]... Velho não vou. [Quero] novinho. Só quero um gostoso que não me encha o saco. Eu quero um gostoso, tem alguma coisa errada? E é fase, porque uma época você quer uma coisa... Eu cansei de mais velhos, porque só namorei com mais velhos, tive filhos com homens mais velhos, aí agora estou na fase dos mais novos, só não pode ser mais novo que meu filho, aí não dá. Novinho de 30, 35 anos não é baby, é um jovem homem", explicou melhor sua preferência. Leia mais aqui.