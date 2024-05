Está próximo! Luan Santana revela quando irá se casar com Jade Magalhães

Em entrevista recente, Luan Santana deu detalhes sobre os planos de se casar com Jade Magalhães e falou sobre a data da cerimônia: "Muito feliz"

O casamento de Luan Santana e Jade Magalhães está mais próximo do que nunca! Em entrevista ao portal LeoDias concedida no último domingo, 5, o cantor revelou que pretende se casar com a amada ainda este ano.

“Foram muitos anos de relacionamento. Quando terminou, ficaram muitos pontos de interrogação. Muita gente foi envolvida para nos ajudar a resolver também, sabe? Voltamos mais tranquilos para saber se seria um recomeço ou uma continuação. É complexo”, iniciou ele ao colunista.

“A gente quer casar agora. Estamos programando ainda para este ano. Não sei ainda se iremos fazer festa para muita gente ou se vai ser algo só para nós. O meio termo não me agrada. Casaremos no final deste ano ou no início de 2025”, completou Luan.

O sertanejo ainda confesou ao veículo sobre o sentimento de que tudo o que viveu foi para chegar neste lugar: o casamento. “É, vai sair. Chuva de arroz e tudo! Tudo que vivi até aqui foi para chegar nesse ponto. Eu estou muito feliz. Queria algo que fosse mais das minhas raízes. Estamos vendo São Paulo, Pantanal, Campo Grande, mas não resolvemos. Estamos vendo tudo com calma”, compartilhou.

Vale lembrar que antes de reatarem o relacionamento em fevereiro deste ano, Luan e Jade passaram anos separados. No entanto, antes do fim do relacionamento, eles já estavam noivos e planejavam o casamento. Inclusive, o cantor fez o tão esperado pedido com um anel de diamante durante um passeio de balão em Portugal em 2020.

No ano seguinte, deram outro grande passo ao decidirem morar juntos, mas o romance acabou pouco tempo depois. Em outubro, anunciaram o fim do noivado após 12 anos juntos: "Há algumas semanas atrás terminamos. Choramos tanto que parecia que ia acabar o estoque de lágrimas dos olhos”, Luan desabafou em suas redes sociais na época.

No começo deste ano, o cantor e a modelo confirmaram a reconciliação do namoro após serem flagrados de mãos dadas em um aeroporto em São Paulo. Os dois estavam curtindo uma viagem romântica, e já levantavam suspeitas. Desde então, eles mantêm a discrição sobre o relacionamento e não revelaram se são apenas namorados ou se retomaram o noivado.

Detalhe em foto de Luan Santana e Jade Magalhães chama atenção

Na última quinta-feira, 2, a modelo e influenciadora digital Jade Magalhães compartilhou uma foto ao lado de seu então namorado, o cantor Luan Santana, em suas redes sociais. No entanto, um detalhe na imagem chamou a atenção e deu início aos rumores de um possível noivado entre o casal: ela aparece usando uma joia especial.

Em seu perfil oficial no Instagram, Jade compartilhou um clique inédito ao lado de Luan. Na foto, ela aparece abraçada ao amado e exibe sua mão esquerda com uma joia um tanto quanto especial, justamente em seu dedo anelar. Apesar de discreto, o anel roubou a cena na imagem e os comentários foram tomados pelas especulações de um noivado.

“E esse anel aí?”, uma seguidora foi direta ao perguntar. “Será um anel de noivado esse na mãozinha da Jade?”, questionou mais uma. “Vai ser a noiva mais linda de todas. Luan pede ela em casamento logo”, pediu uma terceira. “Ela já não era noiva? Tem que retomar de onde já tava”, brincou outra. “Acho que retomaram o noivado”, especulou mais uma.