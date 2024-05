De pijama, MC Mirella celebra 5 meses de sua filha com Dynho Alves

Com festa temática super fofa, MC Mirella celebra 5 meses de vida de Serena, sua filha com Dynho Alves; confira os detalhes do mesversário!

A funkeira MC Mirella e o dançarino Dynho Alves estão comemorando 5 meses de sua filha, a pequena Serena. Nesta segunda-feira, 27, o casal encantou as redes sociais ao abrir o álbum de fotos da festa de mesversário da pequena.

Em seu perfil oficial do Instagram, a família apareceu reunida vestindo pijama de unicórnios, que foi o tema da comemoração. A festa contou com balões em cores pastéis, além de um grande unicórnio como mesa do bolo. O local ainda foi decorado com vários flores, docinhos e pequenas esculturas super fofas.

Nos cliques, Mirella, Serena e Dynho posaram entre abraços e beijinhos para as câmeras. Na legenda da publicação, a bebê ganhou uma linda declaração de mesversário. "Filha, meu amor da minha vida, você chegou trazendo sentido pra tudo. Você é a princesa da mamãe. Vovós, vovôs, papai, mamãe, titias e titios sempre vão estar aqui por você. Não há nada que você queira que não possa conquistar, você é luz na vida da mamãe. Feliz 5 meses!!! (E apesar de você estar crescendo vai ser PRA SEMPRE MINHA PEQUENA!!!)", escreveu a cantora.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mirella (@xbadmix)

MC Mirella radicaliza o visual e divide opiniões ao surgir loiríssima

No início de abril, MC Mirella surpreendeu seus seguidores ao compartilhar seu novo visual nas redes sociais. Após fazer mistério e ficar sem aparecer no perfil, a cantora de funk contou que decidiu renovar completamente os fios. Ela passou por uma transformação e tanto ao trocar os cabelos castanhos por um tom loiríssimo e recebeu muitos comentários.

Em seu perfil no Instagram, Mirella compartilhou o antes e depois de sua transformação. Anteriormente com os cabelos em um tom castanho escuro, quase preto, a funkeira passou por uma mudança e adotou um tom iluminado mais quente. Apesar da nova cor, a ela decidiu manter o comprimento característico do cabelão gigante.

Na legenda da publicação, Mirella contou que aprovou a mudança e está apaixonada pelo novo cabelo: “Veio aí! Eu amei esse cabelo. Obrigada, Lua nunca me decepciona! Técnica Sun Hair”, a ex-peoa agradeceu a especialista em apliques que foi responsável pela transformação no visual.

Nos comentários, a cantora de funk recebeu diversos elogios pela mudança, porém alguns seguidores também exaltaram seu antigo visual: “Ah não, Mirella. Você combina morena”, disse uma admiradora. “Ficou linda, mas teu DNA é ser morena”, disse mais uma. “Jurei que você ia ficar ruiva!!! Ficou linda loira”, comentou uma terceira.