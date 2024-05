Helena Rizzo chega a mais um Masterchef: 'Coloquei minha marquinha'

Em entrevista à CARAS Brasil, Helena Rizzo analisa seu desempenho no 'Masterchef Brasil' e adianta novidades da nova temporada

Nesta terça-feira, 28, estreia a décima primeira temporada do Masterchef Brasil, o programa completa 10 anos no ar. Essa é a quarta edição de Helena Rizzo (46) como uma das juradas da atração. Em entrevista à CARAS Brasil, a chef de cozinha avalia sua trajetória no reality: "Coloquei minha marquinha".

Ao contrário dos outros jurados, que estão no Masterchef Brasil desde a primeira edição, Helena ingressou no programa em 2021. Durante a conversa, a chef relembra como foi estrear em um reality que já era sucesso.

"Um baita desafio para mim, [eu] já tinha tido experiência na TV, mas sempre para mim TV é desafiador. Essa coisa de comunicação, como falar, como ensinar, julgar, porque a gente está acostumada a julgar muito o nosso trabalho, mas assim julgar outra pessoa é sempre mais complexo, né?", confessa.

Helena avalia ter um bom retorno do público com relação ao seu desempenho no Masterchef Brasil: "Acho que eu coloquei minha marquinha, não sei bem qual é essa marca, mas, assim, eu tenho um retorno muito positivo de muitas pessoas que assistem e gostam [do meu desempenho]".

NO CARDÁPIO DE NOVIDADES

Para celebrar uma década na TV, a nova edição do Masterchef Brasil começará com uma pegada bem brasileira. Além disso, o reality promete grandes surpresas. Logo nos primeiros episódios, o público vai se deparar com embates regionais que darão a chance dos candidatos de mostrarem a tradição de seus respectivos estados com pratos repletos de criatividade.

Helena Rizzo adianta algumas novidades dessa nova temporada: "Competidores muito fortes e muita cozinha brasileira também".

Convidados famosos, que se declaram fãs do programa, vão ajudar o júri a escolher quem merece garantir o avental. Entre os nomes estão Carlinhos Maia, Gkay, Catia Damasceno, Oli Natu, Jooj Natu, Edelson Ribeiro (Sobrevivente), Tainá Costa, Juju Salimeni, Vittor Fernando, Arthur Paek, Leonardo Bagarollo, Rafa Chalub (Esse Menino), Enaldinho, Jon Vlogs, Luiza Possi e Matheus Costa.

A 11ª temporada do Masterchef Brasil estreia na próxima terça-feira, 28, às 22h30, na Band TV. A atração também é exibida toda sexta-feira a partir de 31 de maio, às 19h, no canal Discovery Home & Health e na Max Brasil.

