Ana Paula Padrão relembra ida para o entretenimento: 'Não me conheciam de verdade'

Na próxima terça-feira, 28, estreia a nova temporada do Masterchef Brasil, o programa comemora dez anos no ar e Ana Paula Padrão (58) se mantém como apresentadora da atração durante todo esse período. A jornalista já tinha uma carreira consolidada, mas decidiu migrar para o entretenimento. Em entrevista à CARAS Brasil, ela relembra essa mudança em sua vida: "Não me conheciam de verdade".

Ana Paula Padrão tem motivos de sobra para se orgulhar de sua trajetória, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Durante algumas décadas, a jornalista trabalhava como âncora de televisão, mas foi em 2014 que ela decidiu mudar e se tornar apresentadora do Masterchef Brasil. Ana confessa:

"Eu estou em um momento realmente muito feliz de vida e muito tranquila com quem eu sou. Eu realizei coisas que são muito importantes e prazerosas para mim. Sou uma personagem de televisão há muitos anos, comecei a atuar nesse negócio [TV], eu tinha 19 aninhos. Têm muitos anos que eu estou exposta, mas, durante muitos desses anos, as pessoas não me conheciam de verdade", confessa.

"A Ana bem humorada, a Ana organizada, a Ana que se emociona com muita facilidade, as pessoas não conheceram nada disso, eu estava em uma escola [jornalística] onde a emoção tinha que ser contida. Olha que legal eu poder viver uma outra vida onde as pessoas me conhecem do jeito que eu sou", complementa.

INGREDIENTE SECRETO

Em 2024, o Masterchef Brasil comemora dez anos no ar. Ana Paula Padrão avalia o segredo da longevidade do programa: "A gente se dá muito bem. É uma relação quase familiar, se a gente não se desse bem, isso passaria no ar, não passa porque nos damos muito bem".

"Pode prestar atenção, onde o casting não se dá bem o negócio não vai para frente. É um programa muito bem feito, ele é um formato muito testado, com uma produção muito esmerada. Tem muita qualidade nisso", finaliza.

RECEITA DE SUCESSO

Para celebrar uma década na TV, a nova edição do Masterchef Brasil começará com uma pegada bem brasileira. Além disso, o reality promete grandes surpresas. Logo nos primeiros episódios, o público vai se deparar com embates regionais que darão a chance dos candidatos de mostrarem a tradição de seus respectivos estados com pratos repletos de criatividade.

Convidados famosos, que se declaram fãs do programa, vão ajudar o júri a escolher quem merece garantir o avental. Entre os nomes estão Carlinhos Maia, Gkay, Catia Damasceno, Oli Natu, Jooj Natu, Edelson Ribeiro (Sobrevivente), Tainá Costa, Juju Salimeni, Vittor Fernando, Arthur Paek, Leonardo Bagarollo, Rafa Chalub (Esse Menino), Enaldinho, Jon Vlogs, Luiza Possi e Matheus Costa.

A 11ª temporada do Masterchef Brasil estreia na próxima terça-feira, 28, às 22h30, na Band TV. A atração também é exibida toda sexta-feira a partir de 31 de maio, às 19h, no canal Discovery Home & Health e na Max Brasil.

