Érick Jacquin abre o coração ao falar sobre família e sucesso: 'Nunca imaginei em minha vida'

Em entrevista à CARAS Brasil, o chef de cozinha Érick Jacquin deu mais detalhes sobre sua trajetória no Brasil, carreira profissional e paternidade

Na última terça-feira, 16, o chef de cozinha Érick Jacquin (59) inaugurou mais uma unidade do restaurante Ça-va Café e Bistrô, ambos já existem separadamente, mas a proposta foi juntar Café e Bistrô em um só local. A CARAS Brasil marcou presença no lançamento e conversou com o chef que abriu o coração ao falar de família e sucesso na profissão: "Nunca imaginei em minha vida".

O ano de 2024 promete ser de grandes conquistas para Érick Jacquin, ele está prestes a completar 60 anos, 30 de carreira aqui no Brasil e 10 anos no comando do Masterchef Brasil. Durante a conversa, ele avalia sobre as principais mudanças na gastronomia do país durante esse período.

"A culinária teve uma evolução muito grande, a comida brasileira é muito valorizada hoje, ela não era valorizada. Hoje a comida brasileira tem potencial e isso é uma coisa muita boa para o futuro e presente [da gastronomia]", declara.

"Antes os clientes iam no restaurante para comer o que eles queriam, mas, agora, eles vão para experimentar a comida do restaurante, isso mudou muito. É muito mais interessante, os produtos mudaram, tudo mudou muito", complementa.

NA TELEVISÃO

Jacquin já tinha uma carreira consolidada como chef de cozinha quando aceitou o desafio de integrar o elenco do MasterChef Brasil, como um dos jurados. Ele é o único que esteve presente em todas as edições do programa e confessa seu carinho pela televisão brasileira.

Brevemente, o chef compartilha sobre a experiência de ser reconhecido pelo seu trabalho na TV e como ele mudou sua trajetória profissional: "Nunca imaginei em minha vida. Nunca pensei que isso pudesse acontecer em minha vida".

Érick também compartilha que pretende retornar com o Pesadelo na Cozinha, mas isso ainda não está totalmente definido e, se acontecer, será algo para o final do ano.

RELAÇÃO COM OS FILHOS

Érick Jacquin é pai dos gêmeosElise e Antoine, de apenas cinco anos de idade, ele é reservado com relação a sua vida pessoal, mas não poupa elogios para falar sobre eles e também de sua esposa Rosangela Menezes (46): "É maravilhoso, eu me sinto mais jovem com os filhos".