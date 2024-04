Após acusações, Viviane Araújo reage exibindo corpo treinado: 'Sou feliz'

Indireta? Viviane Araújo reage após ex-marido alegar ter tido caso com ela enquanto estava casada com Belo; famosa postou vídeo exibindo seu físico

A atriz Viviane Araújo compartilhou um vídeo em sua rede social nesta terça-feira, 30, após o ex-marido, o jogador Radamés, alegar que teve um caso com ela na época em que a musa de Carnaval era casada com o cantor Belo.

Diante das acusações polêmicas, a atriz mostrou que continua cuidando de sua vida com Guilherme Militão e principalmente de sua imagem. A famosa então se gravou após o treino na academia e claro que impressionou ao exibir seu shape saradíssimo no espelho.

De conjuntinho fitness, Viviane Araújo ostentou suas curvas torneadas ao som da música de Marisa Monte, Feliz, Alegre e Forte. "Confere aí", escreveu ela brincando com os seguidores ao posar deslumbrante.

Nos comentários, os internautas logo admiraram e pensaram que a musa está mandando um recado. "A serenidade no olhar de quem NUNCA vai ter a reputação manchada por qualquer homenzinho por aí", opinaram. "Só o deboche, maravilhosa", apoiaram outros.

Para quem não sabe, o ex-marido da famosa, o jogador de futebol Radamés, diz ter tido um caso com ela na época em que a musa estava casada com o cantor Belo. Viviane Araújo e o ex-A Fazenda ficaram juntos por 10 anos até o fim do casamento parar na justiça.

Viviane Araújo choca ao mostrar o filho andando de motoca

O filho de Viviane Araújo com Guilherme Militão, Joaquim, de um ano, deu um show de fofura em nova aparição na rede social da mãe. Nesta quarta-feira, 24, a famosa compartilhou um clique dele brincando em sua motinho e chocou com o tamanho que ele já está.

Cheio de estilo e com seus cabelos presos para trás, o menino encantou ao aparecer sentado em sua motoca. O registro do herdeiro da musa de Carnaval logo rendeu vários comentários e deixou os internautas babando com seu charme. Veja o momento fofo aqui.