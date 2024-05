Maya Massafera chama atenção com decote profundo no Festival de Cannes

Usando um vestido preto nada básico com o decote até o limite, Maya Massafera atrai todos os olhares ao desfilar no Festival de Cannes

A influenciadora digital e produtora de moda Maya Massafera chamou atenção ao fazer sua estreia no Festival de Cinema de Cannes, na França, no último domingo, 19. Em suas redes sociais, ela exibiu o look eleito para o evento internacional e mostrou que deixou a discrição de lado ao apostar em um vestido ousado.

Através do feed de seu perfil no Instagram, Maya posou com um modelo preto nada básico da grife francesa Yves Saint Laurent. O vestido justo apresentava um decote profundo, e além de dar destaque para a silhueta, também deixou à mostra os braços tatuados da influenciadora.

Para complementar a produção, Maya decidiu usar o cabelo solto e uma maquiagem mais carregada, com destaque para o batom vermelho. Por fim, ela apostou em brincos e um colar de diamantes da mesma grife que emprestou joias para Bruna Biancardi e Marina Ruy Barbosa atravessarem o tapete vermelho neste ano.

Inclusive, Massafera recebeu uma mensagem da ruiva nos comentários da publicação: “Quero te ver meu amor”, comentou a atriz, que também compareceu ao festival. “Tá muito gata”, exaltou Tia Má. “Bela”, escreveu Carol Peixinho. “Cada foto é um tapa de beleza e elegância”, exaltou outra seguidora. “A mulher está um luxo”, disse mais um.

Vale mencionar que Maya surpreendeu a todos com seu novo visual! Mas após publicar fotos inéditas, os internautas notaram que a famosa perdeu bastante peso durante o tempo em que ficou afastada das redes sociais. Segundo informações do portal LeoDias, existe uma razão delicada por trás disso.

Quando Maya começou o processo de transição de gênero, ela enfrentou uma intensa disforia - mal-estar psíquico acompanhado por sentimentos de tristeza, depressão, entre outros. Em seu caso, essa angústia estava relacionada à percepção distorcida de sua própria imagem

Ela que ainda exibia características masculinas, incluindo sua musculatura, assim, a única maneira de mudar isso era passando por uma significativa perda de peso, em sua visão. Ainda de acordo com informações do veículo, o intuito da influenciadora não era ficar magra, mas conter essa disforia, o que a fez perder 25kg.

