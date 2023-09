A Fazenda 15: Casamento de Radamés com Viviane Araújo terminou na justiça; relembre

Confinado em A Fazenda 15, o jogador Radamés Furlan viveu relacionamento com Viviane Araújo por 10 anos

Radamés Furlan (37), participante de A Fazenda 15, já se envolveu em uma baita polêmica no passado e chegou a parar na Justiça. O caso aconteceu após o fim do seu casamento de mais de 10 anos com a atriz Viviane Araújo (48).

O fim do relacionamento entre Radamés e Vivi aconteceu em 2017. Na época, os dois foram para a justiça por conta de um apartamento no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Isso porque o imóvel acabou ficando com a rainha de bateria da Salgueiro, mesmo sendo registrado no nome de um parente do jogador.

A confusão acabou não durando muito tempo e foi finalizada após Viviane ter desembolsado R$ 400 mil pelo imóvel. O acordo foi o suficiente para os dois, que acabaram não dividindo o patrimônio que ambos construíram ao longo dos 10 anos juntos.

Vale destacar que Radamés esteve presente em boa parte das conquistas de Viviane na carreira artística, inclusive, quando ela venceu A Fazenda 5. Em 2015, por exemplo, ele surpreendeu a influenciadora ao pedi-la em casamento ao vivo no palco do Domingão do Faustão, na TV Globo.

"Faustão, quero fazer o pedido ao vivo. Mas quero te lembrar que o programa é ao vivo, pelo amor de Deus... Vivi, você quer se casar comigo?", perguntou Radamés receoso. "Mas é claro", respondeu Vivi com muita emoção.

Nascido no Rio de Janeiro, Radamés já atuou em grandes clubes brasileiros como Fluminense e Paysandu. Além disso, o atleta já jogou nos Emirados Árabes, onde defendeu a camisa do Al-Jazira. Atualmente ele estava no Brasiliense, onde disputou a Série D do Campeonato Brasileiro.

PARTICIPANTES NO PAIOL

Nesta semana, o público conheceu os 10 candidatos que fazem parte do Paiol de A Fazenda 15. Eles disputam o voto dos telespectadores para ver quem entra na sede do reality show. O público tem a missão de escolher 4 participantes para entrarem na sede .

De acordo com a Record TV, 10 candidatos foram confinados no Paiol, que é uma dinâmica separada para selecionar mais 4 participantes de A Fazenda. O público vai votar para escolher os seus favoritos e os 4 mais votados vão ser revelados no dia 21 de setembro (quinta-feira).

A Fazenda 15 começa com 18 participantes na sede e vai receber mais 4 participantes do Paiol, totalizando 22 integrantes. Eles vão competir ao longo dos próximos meses pelo prêmio de R$ 1,5 milhão para o grande vencedor.