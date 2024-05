Madrasta de Quatro, Caroline Dallarosa mostra lado real: da culinária aos desafios diários

Em entrevista à CARAS Brasil, Caroline Dallarosa abre relação com as redes sociais e conta bastidores da vida de atriz e influenciadora

Anjinha, Arminda e Madrasta de Quatro são alguns nomes que tornaram Caroline Dallarosa (26) mais conhecida nos últimos anos. Pronta para novos filmes, séries e novelas, a atriz conta como equilibra o "glamour" da vida de uma celebridade com a rotina real, mostrando a vida além das telas.

A artista acumula cerca de 3 milhões de seguidores entre os perfis do Instagram e TikTok. Nas plataformas, Caroline Dallarosa afirma que encontrou um público receptivo e acolhedor . "As pessoas me incentivam como a mulher plural que sou, como atriz, madrasta, filha, e por aí vai", conta, em entrevista à CARAS Brasil.

A atriz diz que a alcunha Madrasta de Quatro surgiu como uma brincadeira, já que ela é jovem para ter quatro enteados. Noiva do empresárioRodrigo Solano (40), a atriz usa o espaço na web para mostrar sua espontaneidade, hobbies —como a culinária— e também seu lado humano, lidando com as frustrações, tarefas e responsabilidades do dia a dia.

Leia também: Caroline Dallarosa compartilha declaração para a amiga, Larissa Manoela

Apesar do apoio, ela comenta que uma de suas principais preocupações é a de lidar com a responsabilidade e criar um diálogo com seu público que vai desde crianças até idosos. "No fim, acredito que como o nome já diz, influenciador influencia, então, que seja sempre para o bem."

Foto: Camila Cardoso

Para além das telinhas do celular, Dallarosa não esconde a vontade de estar de volta em produções para TV e cinema. Em 2023, ela estreou seu primeiro longa-metragem, Tá Escrito, e trabalhou novamente com Larissa Manoela (23), amiga e colega de set em Além da Ilusão (Globo, 2022).

"Larissa é uma das pessoas mais focadas e determinadas que eu conheço, tem um coração gigante e não faz esforços pra dar o seu melhor em qualquer trabalho, então, além de ser uma honra é também uma aula poder trabalhar com ela, aprendo muito", acrescenta a atriz. Para o futuro, Dallarosa afirma que está com a agenda bastante recheada de novas possibilidades, apesar de não dar mais detalhes.

Abaixo, a atriz Caroline Dallarosa comenta a experiência do primeiro longa-metragem e dá mais detalhes sobre sua relação com as redes sociais e o diálogo com fãs e internautas. Confira trechos editados da entrevista.

No fim do ano passado, você fez seu primeiro longa-metragem, Tá Escrito. Como foi a experiência?

Muito mais incrível do que eu poderia imaginar. O mais engraçado é gravar um filme e saber que provavelmente você só vai se ver daqui um ano. Sempre falo que, na novela, temos mil chances de dar o nosso melhor, porque são muitas cenas, logo, se uma acaba não saindo como o esperado nas outras você conserta. Filme é o oposto, você só vai descobrir se foi bem quando já estiver em uma sala de cinema o que gera aquele friozinho na barriga a mais, né?

Antes, você esteve em Malhação e Além da Ilusão. Você tem planos para voltar às novelas?

Não só pras novelas mas quero muito também fazer mais filmes, séries, tudo... Estou bem animada com o que vem pela frente, com ingressar em novos trabalhos e mostrar facetas diferentes, adoro dar vida para personagens de personalidades diferentes, desde o cômico até o dramático, esse ano tem muitas possibilidades em aberto e acredito que vem muita coisa legal por aí.

Nas redes sociais, você costuma mostrar um pouco da rotina com seus quatro enteados. Como surgiu a ideia de compartilhar?

A ideia veio de uma brincadeira porque sou muito nova para ter quatro enteados, então, toda vez que eu falava isso pros outros era uma surpresa e aí comecei a usar o bordão no TikTok 'Madrasta de Quatro' e estourou. Acredito que as pessoas ficam intrigadas em como uma menina da minha idade lida com essa situação, fora que mostro que apesar do aparente 'glamour' de ser uma atriz, também existe uma pessoa real, que tem que uma vida normal, demandas dentro de casa, que tem imprevistos, precisa lidar com frustrações do dia dia, e eu mostro um pouco disso na rede social, acredito que as pessoas se identificam também e, de certa forma, traz um conforto de pensar que 'não estamos sozinhas'.

Foto: Camila Cardoso

Como é a recepção do público com os vídeos em que você fala dos enteados?

Internet tem de tudo, desde a pessoa que idolatra até a que não perde um vídeo pra falar algo negativo, graças a Deus eu tenho um público muito receptivo e que torce junto, as pessoas me incentivam como mulher plural que sou, como atriz, madrasta, filha, e por aí vai.

Além disso, você também mostra as receitas que faz. A culinária sempre fez parte da sua vida?

Não, na verdade quando comecei a morar sozinha não sabia nem fazer um arroz, porém, quando chegou a pandemia, para passar o tempo, comecei a cozinhar pra minha família, desde pão até bolos. Ficava assistindo várias receitas no YouTube e peguei gosto pela coisa, até hoje brinco que sou formada em gastronomia pelos vídeos [risos]. Hoje em dia sou a cozinheira oficial da minha família para as festas, além de ser uma forma de eu demonstrar amor pra eles também é um tipo de conteúdo que eu acabo produzindo pra quem me acompanha.