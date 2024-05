Faustão aparece em detalhe de imagem com o filho caçula

Mais de um mês após receber alta hospitalar, Faustão é visto em detalhe de imagem com o filho caçula que foi compartilhado nas redes sociais

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, está longe dos holofotes nos últimos tempos para cuidar de sua saúde. Há cerca de um mês, ele recebeu alta hospitalar após passar por um transplante de rim. Agora, ele apareceu no detalhe de um vídeo com seu filho caçula, Rodrigo.

Nesta semana, Rodrigo completou 16 anos de idade e celebrou ao lado da família e dos amigos. Tanto que a irmã mais velha dele, a cantora Lara Silva, mostrou um trecho da festa nas redes sociais e acabou mostrando o pai no cantinho do vídeo.

Nos stories do Instagram, Lara registrou quando Rodrigo foi cumprimentar o pai enquanto era aplaudido pelos amigos. Então, Faustão apareceu no canto da imagem e sorrindo ao bater palmas.

Vale lembrar que Faustão teve três filhos: Lara, João Guilherme e Rodrigo. Ele é casado com a produtora Luciana Cardoso.

Faustão ficou 54 dias internado

Em 12 de abril de 2024, o apresentador Fausto Silva, o Faustão, recebeu alta do hospital após ficar 54 dias internado. Ele passou por um transplante de rim em fevereiro de 2024 e precisou ficar sob cuidados médicos por causa de sintomas de rejeição do novo órgão. Porém, os médicos conseguiram contornar a situação e ele saiu do hospital.

A alta dele foi informada por meio de um boletim médico. "Fausto Silva recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein nesta sexta-feira, dia 12 de abril de 2024. O paciente seguirá sob as orientações médicas", diz o comunicado assinado pelo Dr. Marcelino Durão, nefrologista e coordenador médico de transplante renal do Hospital Israelita Albert Einstein. Dr. Fernando Bacal, cardiologista do Hospital Israelita Albert Einstein. Dr. Miguel Cendoroglo Neto, diretor médico de serviços hospitalares e prática médica do. Hospital Israelita Albert Einstein", informaram.

A cirurgia de transplante de rim de Faustão aconteceu no dia 26 de fevereiro de 2024 e foi um sucesso. Ele fez o procedimento cerca de seis meses após ter passado pelo transplante de coração. O novo procedimento foi necessário porque ele tinha uma doença renal crônica que se agravou.