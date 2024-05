Nina Dobrev, de 'The Vampire Diaries', sofre acidente de bicicleta elétrica

A atriz Nina Dobrev, estrela de 'The Vampire Diaries', sofre acidente de bicicleta elétrica e é hospitalizada após susto; saiba mais!

A atriz Nina Dobrev passou por um grande susto! Nesta segunda-feira, 20, a estrela da série The Vampire Diaries (2009-2017), sofreu um acidente de bicicleta elétrica e precisou ser hospitalizada. A informação foi revelada pela própria artista nas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, Nina publicou uma foto em cima da bicicleta, pronta para um passeio em um dia ensolarado. Logo em seguida, ela apareceu em uma maca de hospital, com pescoço e joelho imobilizados. "Como começou vs como está indo", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Nos stories, a atriz despreocupou os fãs e atualizou seu estado de saúde. "Estou bem, mas vai ser uma longo caminho de recuperação pela frente", escreveu Nina, que ainda postou uma selfie no hospital, mostrando que está encarando a situação com bom humor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nina Dobrev (@nina)

Ian Somerhalder explica o motivo de ter abandonado carreira de ator

Em janeiro deste ano, o ex-namorado de Nina Dobrev, o ator Ian Somerhalder, revelou o motivo de ter desistido de sua carreira na atuação. Conhecido pelos grandes sucessos Lost e The Vampire Diaries, o artista revelou em uma entrevista ao E! News que desistiu da atuação para morar junto com sua atual esposa, Nikki Reed, e seus dois filhos no campo. A família se mudou para uma fazenda fora de Los Angeles.

“Eu amo o que eu fiz por muito tempo”, iniciou ele. “Eu adoro fazer filmes, fiz isso por muito tempo. Tivemos uma jornada incrível”. Apesar disso, Ian enxerga suas as experiências em Hollywood com carinho, descrevendo cada uma delas como uma “comunidade” e uma “família”.

"Mas essa é a nossa versão 2.0”, continuou o ator. De acordo com a entrevista, o casal tomou a decisão visando focar em um futuro melhor para seus filhos. “Quando você vê como a natureza funciona, você encontra compaixão”, declarou Nikki.

A matéria publicada diz que Ian e Nikki têm como missão criar um futuro melhor, investindo na natureza. “Quando você vê como a natureza funciona, você encontra compaixão. É lindo ver o que está acontecendo com as crianças, vê-las participando do cultivo de seus alimentos, compreendendo do que é o alimento e de onde ele vem”, ressaltou a atriz.

Ian e Nikki estão casados desde 2015. Juntos, são pais de duas crianças, uma menina de 6 anos e um menino de 6 meses de idade.