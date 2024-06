Aos 89 anos, Glória Menezes faz rara aparição em noite no teatro

Longe da TV, Glória Menezes curte noite no teatro ao prestigiar o espetáculo de Claudia Raia no Rio de Janeiro. Veja como ela está hoje em dia

A atriz Glória Menezes, de 89 anos de idade, aproveitou a noite de sábado, 1º, para ir ao teatro. Ela fez uma rara aparição em público ao prestigiar o espetáculo Tarsila - A Brasileira, que tem Claudia Raia no elenco.

No final da peça, Glória posou com Claudia Raia e os três filhos dela, Sophia, Enzo e Luca, nos bastidores.

A atriz veterana está longe das novelas desde que atuou em Totalmente Demais, de 2015. Durante a pandemia de Covid-19, ela ficou viúva. O marido dela, Tarcísio Meira, faleceu em agosto de 2021.

Sophia, Enzo, Gloria Menezes, Luca e Claudia Raia - Foto: BrazilNews

Glória Menezes recentemente esteve em foto com dois dos três filhos

A atriz Glória Menezes reapareceu nas redes sociais em novas fotos compartilhadas por sua nora, Mocita Fagundes, que é a esposa de Tarcísio Filho. Ela revelou um álbum de fotos da atriz veterana com seus filhos e parentes durante a celebração de Natal em família.

Em umas fotos, a artista fez uma rara aparição com dois dos seus três filhos. Ela posou ao lado de Tarcísio e Maria Amélia e esbanjou alegria. Vale lembrar que ela também é mãe de João Paulo Brito, que é mais discreto.

Na legenda das fotos, Mocita contou sobre como a sogra gosta de comemorar o Natal. "O almoço de natal foi muito afetivo e familiar. Primeiramente eu dei pra Glória , uma arte para enquadrar da @pmacs. Ela já tinha no celular dela, no formato digital. E adorava. Então resolvi imprimir para fazer um quadro. Nossa troca de presentes aconteceu só hoje. É assim na casa da @oficialgloriamenezes . Eu acho bonito. Comemora-se o natal durante o dia. É um natal solar! Eu tava com saudades da Maria Amélia e do Horácio! E tivemos a alegria da Ingrid (que não aparece nas fotos) também. Foi um bom dia! Obrigada pela SAÚDE de todos! Hoje é dia de agradecer", contou.