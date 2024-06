Ben Affleck deixa escapar status de relacionamento com Jennifer Lopez

Em meio de boatos de término, Ben Affleck deixa escapar seu status de relacionamento com Jennifer Lopez em entrevista recente; saiba mais!

Parece que as coisas continuam fluindo para Jennifer Lopez e Ben Affleck! Em meio de rumores de uma crise em seu casamento, o ator deixou escapar qual é o status de seu relacionamento com a cantora e afastou os boatos de que eles já estariam terminados.

Ben esteve presente na estreia da 4ª temporada do 'Hart to Heart', programa do humorista Kevin Hart, e acabou se referindo à Jennifer como sua esposa. "Eu e minha esposa fomos a algum lugar - não me lembro porque ela é muito e ela cria isso - as pessoas a amam. E ela realmente representa algo importante para as pessoas", disse o ator, se referindo à diferença entre sua fama e a da artista.

Ele ainda comentou sobre um passeio que fez com seus enteados e sobre como as pessoas reagem ao encontrar Jennifer na rua. "Saímos com ela e todas as crianças pela Times Square. Foi uma loucura. Eu estava tipo: 'Oh meu Deus'. Havia uma senhora, ela estava fumando maconha em um terno roxo e ela começou a correr de trás para frente filmando, dizendo 'J-LO!'. Aí chega todo mundo, são todos turistas, seja lá o que for", disse Ben.

Os rumores de uma crise no casamento de Ben Affleck e Jennifer Lopez se iniciaram em maio deste ano. Segundo a revista Life & Style, o casal estaria "pronto para o divórcio" e já até teriam começado os trâmites para se mudarem após enfrentarem uma nova crise em sua união. Os dois reataram seu namoro em 2021 após anos separados e se casaram em 2022.

Jennifer Lopez e Ben Affleck preparam venda de mansão milionária

Segundo o Daily Mail, Jennifer Lopez e Ben Affleck estariam planejando a venda da mansão na qual moravam em Beverly Hills, na Califórnia, EUA. Cliques do terreno de R$317 milhões - que haviam sido deletados desde a compra luxuosa do casal - retornaram às plataformas de imobiliárias americanas.

O veículo afirma que o motivo seria a suposta crise no casamento, onde o casal estaria se desfazendo do imóvel que compraram juntos em abril de 2023. A residência luxuosa conta com sala de cinema privativa, spa, salão de beleza, 17 dormitórios, 30 banheiros, 15 vagas de garagem e 80 vagas para estacionar.