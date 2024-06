Mãe de Anitta exibe boa forma em imagens na academia

Miriam Macedo, mãe de Anitta, compartilhou nas redes sociais o seu treino intenso na academia e impressionou os seguidores

Nesta sexta-feira, 21, Miriam Macedo, mãe de Anitta, impressionou os seus seguidores nas redes sociais ao surgir na academia do condomínio onde mora no bairro Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Em sua conta no Instagram, a mãe da Poderosa compartilhou alguns momentos de seu treino intenso, que incluiu pernas, braços e costas.

Miriam ainda colocou no vídeo o hit Love In Common, do novo álbum Funk Generation, de Anitta. Ao mostrar toda sua disposição e força aos 60 anos, Miriam recebeu inúmeros elogios dos internautas.

"Definitivamente mais forte que eu", escreveu um seguidor. "Nossa, meu Deus, olha esse bíceps. Arrasou demais", comentou outro. "Maravilhosa", elogiou mais um internauta.

Nova mansão

A cantora Anitta revelou que está reformando sua nova mansão. Após comprar o imóvel em São Conrado, zona Sul, do Rio de Janeiro, a famosa resolveu mudar algumas coisas e deixar a propriedade com o seu gosto.

Recentemente, ela republicou em seus stories um clique da obra e acabou mostrando como é um dos cômodos da casa. No registro, foi possível ver como é uma das salas, que é acessada por uma escada e ao fundo há outra escada, mas em formato circular.

Por enquanto, o teto está ainda em tijolo e tomadas estão fora do lugar. "Começamos", avisaram os responsáveis marcando a dona da propriedade.

Vale lembrar que a mansão foi comprada em janeiro do ano passado. Segundo o Jornal Extra, Anitta teria pago cerca de R$ 9 milhões pelo novo lar, que conta com cascata e até riacho. Sua antiga casa foi vendida por R$ 8 milhões.

Conforme informações do Jornal O Globo e O Dia, o antigo lar, que ficava localizado na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, do Rio de Janeiro, teve seu preço abaixado para vender rápido, tendo um desconto de R$ 3,5 milhões.