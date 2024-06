Sasha Meneghel revela crises na adolescência: ‘Meus pais pediam’

Sasha Meneghel surpreendeu ao relembrar um momento de sua adolescência, quando tinha crises de ansiedade antes de sair de casa

A modelo Sasha Meneghel surpreendeu ao contar que tinha crises de ansiedade na adolescência. Ela contou que sofria com a exposição por ser filha de Xuxa Meneghel e Luciano Szafir, e tinha o apoio dos pais para superar.

"Quando era criança, tinha muita ansiedade mesmo, num nível de sentir dor de barriga às vezes. Deixava de ir a lugares para não ser fotografada, quase surtava para ir ao shopping pensando em qual roupa ia usar, porque sabia que iam falar. Me afetou diretamente a forma que me enxergava, não entendia porque opinavam sem nem me conhecerem. Eu levava tudo muito a sério, mesmo com meus pais pedindo para que não ligasse", afirmou ela em entrevista na revista Glamour.

Então, ela comentou sobre a importância da amizade com Bruna Marquezine, que também é uma pessoa que lida com a exposição e é sua amiga desde a infância. "Não tem a ver com o fato de ela também viver nesse mundo de exposição, mas sim com o nosso coração, valores, humor, que são extremamente parecidos, por sinal. É claro que é muito gostoso a gente ter alguém que consegue nos entender nesse lado também, só que a relação prevaleceu por esse amor genuíno entre as duas partes. Ela é uma joia na minha vida. Além dela, boa parte das minhas amizades não é com pessoas públicas. São pessoas que guardo nesse lado mais íntimo", declarou.

Declarações de amor de Sasha e João Lucas

Sasha Meneghel usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. É que em maio, ela completou três anos de casada com o cantor João Lucas e fez questão de celebrar a união.

Em seu perfil oficial no Instagram, a modelo compartilhou uma sequência de cliques em que aparece com o marido e se declarou para ele. "Minha vida é mais bonita com você. Te amo, meu amor, obrigada pelos 3 anos mais especiais da minha vida!", disse ela na legenda da publicação.

Mais cedo, João também se declarou para a esposa nas redes sociais. "3 anos casado com você. Minha melhor amiga, o amor da minha vida. Eu confesso que sempre tive medo de não amar alguém como eu idealizava ser o ideal pra viver para sempre com essa pessoa, mas o que eu sinto por você é tão maior do que o “ideal” que eu imaginava ser inalcançável, nem todas as músicas que eu fizer, serão capazes de descrever."

"Esses foram os melhores 3 anos da minha vida, foram 3 anos olhando pra você e pensando: “caraca, eu sou casado com a pessoa que eu mais amo nessa terra”. Que bom que nessa vida, curta e cheia de desafios a gente se encontrou tão cedo, cedo o suficiente pra aproveitar cada fase ao seu lado, e no tempo certo de estarmos prontos um para o outro [...]", escreveu ele em um trecho.