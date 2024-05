Sasha Meneghel se declara para o marido ao comemorar aniversário de casamento

Sasha Meneghel completou três anos de casada com o cantor João Lucas e prestou uma linda declaração para o amado ao comemorar a data

Sasha Meneghel usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. É que nesta quarta-feira, 22, ela completou três anos de casada com o cantor João Lucas e fez questão de celebrar a união.

Em seu perfil oficial no Instagram, a modelo compartilhou uma sequência de cliques em que aparece com o marido e se declarou para ele. "Minha vida é mais bonita com você. Te amo, meu amor, obrigada pelos 3 anos mais especiais da minha vida!", disse ela na legenda da publicação.

Mais cedo, João também se declarou para a esposa nas redes sociais. "3 anos casado com você. Minha melhor amiga, o amor da minha vida. Eu confesso que sempre tive medo de não amar alguém como eu idealizava ser o ideal pra viver para sempre com essa pessoa, mas o que eu sinto por você é tão maior do que o “ideal” que eu imaginava ser inalcançável, nem todas as músicas que eu fizer, serão capazes de descrever."

"Esses foram os melhores 3 anos da minha vida, foram 3 anos olhando pra você e pensando: “caraca, eu sou casado com a pessoa que eu mais amo nessa terra”. Que bom que nessa vida, curta e cheia de desafios a gente se encontrou tão cedo, cedo o suficiente pra aproveitar cada fase ao seu lado, e no tempo certo de estarmos prontos um para o outro [...]", escreveu ele em um trecho.

Sasha se emociona ao ver Bruna Marquezine no Met Gala

Bruna Marquezine fez sua estreia no Met Gala brilhando com um look luxuoso! E quem se emocionou com a participação da atriz no evento foi sua grande amiga Sasha Meneghel. Por meio das redes sociais, o marido da modelo, João Lucas, revelou que a filha de Xuxa chorou ao ver a amiga de infância no tapete vermelho.

"A gente na academia, treinando e assistindo o red carpet do Met Gala filmando a tela, gritando na academia, e a Sasha chorando… muitas emoções kkkkk muito orgulho de você, Bruna Marquezine", escreveu ele no X, antigo Twitter. Confira!