Ex-BBB Isabelle se declara em aniversário de Matteus: 'Gratidão por ter você'

Celebrando mais um ano de vida, o ex-BBB Matteus Amaral ganhou uma homenagem especial de aniversário da namorada, Isabelle Nogueira

Dia de festa na casa do ex-BBB Matteus Amaral! Nesta quinta-feira, 20, o vice-campeão do reality show da TV Globo completa mais um ano de vida e já iniciou o dia recebendo uma bela declaração de amor da namorada, a também ex-BBB Isabelle Nogueira.

Em comemoração a data especial, Cunhã publicou uma foto romântica ao lado do companheiro em seus stories no Instagram e ressaltou o quanto se orgulha dele. Os dois engataram um romance ainda nos últimos dias de confinamento do BBB 24 e oficializaram o namoro após a grande final.

"Hoje é o dia do nascimento desse ser humano lindo. E que alegria eu tenho em celebrar esse dia com você meu amor. Gratidão por ter você no meu caminho!!! Que Deus abençoe sua vida, seus sonhos e planos. Você é um homem sonhador, prestativo, proativo e de coração bom. Parceiro, excelente filho, neto, irmão e amigo", iniciou ela.

E completou: "Deus tem planos lindos para você e grandes coisas o Senhor fará na sua vida! Que Deus seja contigo sempre. Em breve estaremos juntos. Feliz vida, feliz novo ciclo, feliz aniversário, lindo da minha vida".

Isabelle celebra aniversário de Matteus - Foto: Reprodução / Instagram

Vale lembrar que Matteus e Isabelle, atualmente, mantêm um namoro à distância, uma vez que ela mora em Manaus e ele em Alegrete, no Rio Grande do Sul. Ela, inclusive, já revelou o que o casal costuma fazer para diminuir um pouco a saudade quando estão longe um do outro.

Recentemente, em entrevista ao 'PodDelas', apresentado por Tata Estaniecki e Bruna Unzueta, Isabelle Nogueira contou que os dois se falam por ligação de vídeo até pegarem no sono. "A distância é realmente uma coisa que implica. Mas acho que quando a gente quer, a gente faz valer a pena. De alguma forma [a distância] cria mais expectativa, mais saudade", disse.

"A gente se fala todos os dias, se liga por videochamada. 'Bora dormir juntos no vídeo, tu dorme aí e eu durmo aqui'. A gente fala horas no telefone, conversa muito por videochamada quando estamos longe", completou a ex-BBB 24, na ocasião.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por gshow (@gshow)

Isabelle mostra bastidores de ensaio técnico do Festival de Parintins

Em preparação para o Festival Folclórico de Parintins, Isabelle Nogueira compartilhou uma sequência de registros do ensaio técnico do evento nesta quarta-feira, 19, nas redes sociais. A finalista do BBB 24 é a cunhã-poranga do Boi Garantido e aproveitou a oportunidade para explicar os significados por trás das alegorias.

"No nosso Festival Folclórico de Parintins o imaginário parintinense toma forma em módulos gigantes. Pra mim é tão belo que parece até um parque de diversão. O parintinense tem 'arte e talento' em seu sangue. As criações aqui são únicas", iniciou Isabelle na legenda da publicação; confira detalhes!