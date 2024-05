Marido de Sasha Meneghel encanta com declaração de amor: ‘Tempo certo’

João Lucas e Sasha Meneghel completam 3 anos de casados e o cantor faz declaração de amor encantadora para ela, que responde

O cantor João Lucas e a modelo Sasha Meneghel estão em festa nesta quarta-feira, 22. Isso porque eles acabam de completar 3 anos de casamento. Nas redes sociais, ele declarou o seu amor pela eleita e falou sobre a sintonia deles na vida.

Em um post, João relembrou fotos românticas do casal e contou sobre a alegria de ter se casado cedo com o amor de sua vida. "3 anos casado com você. minha melhor amiga, o amor da minha vida. eu confesso que sempre tive medo de não amar alguém como eu idealizava ser o ideal pra viver para sempre com essa pessoa, mas o que eu sinto por você é tão maior do que o “ideal” que eu imaginava ser inalcançável, nem todas as músicas que eu fizer, serão capazes de descrever", disse ele.

E completou: "Esses foram os melhores 3 anos da minha vida, foram 3 anos olhando pra você e pensando: “caraca, eu sou casado com a pessoa que eu mais amo nessa terra”. que bom que nessa vida, curta e cheia de desafios a gente se encontrou tão cedo, cedo o suficiente pra aproveitar cada fase ao seu lado, e no tempo certo de estarmos prontos um para o outro. eu não troco o que a gente tem por absolutamente nada. te amo pra sempre babe, celebro nosso amor todos os dias. te amo, te amo e te amo".

Ao ver a declaração de amor, Sasha fez questão de responder nos comentários do post. "Obrigada por me fazer a mulher mais feliz desse mundo. Eu te amo pra sempre. Meu amor", disse ela.

View this post on Instagram A post shared by João Lucas (@joao.lucas)

Xuxa já falou sobre o desejo de ser avó

A apresentadora Xuxa Meneghel e a sua filha Sasha estiveram no programa Altas Horas há algum tempo e abriram os seus corações na atração da Globo.

"Uma das coisas que mais gosto nessa vida é sentir o cheirinho dela, dormir agarrada com ela, e, logo logo, uma das coisas que mais vou gostar vai ser o cheirinho que vai vir dela, que vão ser os netos... Não estou forçando a barra, não, Sasha", disse a loira sobre a oportunidade de ser avó.

"É com frequência, acontece com frequência isso...", disse a herdeira da rainha dos baixinhos que recentemente ficou noiva do namorado.

"Esperei demais ela vir na minha vida. Agora estou esperando demais vir a vida que vai vir dela. Estou esperando. Imagina como é que eu não vou amar demais da conta. Estou doida da vida para ver como é que vai ser. E tenho certeza que ela vai me entender mais", declarou Xuxa que está ansiosa pelos herdeiros de Sasha.