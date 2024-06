Isabella Santoni elege vestido de noiva curto como segundo look do casamento

Isabella Santoni impressiona ao exibir segunda produção com vestido curtíssimo para a sua festa de casamento com Henrique Blecher

No último sábado, 8, a atriz Isabella Santoni oficializou sua união com o empresário Henrique Blecher com uma festa no bairro do Joá, no Rio de Janeiro. Cerca de um mês após o casamento civil, a noiva usou as redes sociais para revelar que ousou e impressionou ao exibir sua segunda produção para a festa: um vestido curto e com muito brilho.

Através dos stories do Instagram, Isabella contou que surpreendeu os convidados ao trocar de roupa no meio do evento. Após celebrar a cerimônia e curtir parte da festa com um vestido longo e justo, feito em zibeline, um tecido mais tradicional, acompanhado de um véu luxuoso bordado com 3 mil pérolas, ela decidiu mudar de visual para um modelito fora do comum.

Para aproveitar seu casamento com mais tranquilidade e liberdade, Santoni apostou em um segundo modelo curto e sem alças, adornado com renda, transparência, franjas, bordados e muito brilho. Para complementar a produção, ela escolheu um conjunto de colares de pérolas e pedrarias, além de uma maquiagem mais leve, e os cabelos presos.

Isabella Santoni exibe segundo vestido de noiva - Reprodução/Instagram

Assim como seu primeiro modelo, o vestido foi assinado por sua estilista e amiga pessoal, Lethicia Bronstein, que exibiu detalhes do visual da noiva em suas redes sociais. Vale lembrar que para celebrar seu casamento no civil, Santoni também apostou em um modelo diferenciado e subiu ao altar com um macacão, que também foi produzido pela designer.

Em entrevista ao site Ela, do Jornal O Globo, a atriz contou o motivo do look diferente para sua união. "Para o civil, eu queria algo mais moderno e menos óbvio do que um vestido. Como foi na minha casa, queria estar mais à vontade. A Lethicia Bronstein já tinha esse macacão pronto no atelier e só ajustamos a peça ao meu corpo", disse ela.

Isabella Santoni explica 'casamento relâmpago':

Isabella Santoni falou com a CARAS Brasil sobre o casamento com o empresário milionário Henrique Blecher, durante o lançamento da terceira temporada da série "Dom”, no dia 13 de maio, no Rio de Janeiro. A cerimônia no civil foi realizada no domingo, 12, Dia das Mães, na residência do casal, e ela aproveitou para revelar detalhes do relacionamento.

A atriz explica que não foi uma decisão relâmpago, já que pegou muitos fãs de surpresa com a notícia. "O tempo da vida real não é o mesmo tempo do online. Eu, pelo menos, não divido tudo exatamente no tempo. Às vezes, acho que o público fica um pouco perdido, de fato quando tudo começou, quando foi o pedido de noivado", diz Santoni, que revelou ter escondido o noivado por meses.