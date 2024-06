Fernanda Paes Leme mostra festa intimista de 2 meses de sua filha, Pilar

Em celebração dos dois meses de vida de sua filha, Fernanda Paes Leme mostra detalhes de festa intimista de Pilar; confira!

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme e seu noivo, Victor Sampaio, estão comemorando dois meses de vida de sua primeira filha, a pequena Pilar, nesta segunda-feira, 17. E em celebração dessa data especial, os papais realizaram uma 'festinha' super fofa para sua herdeira.

Em seu perfil oficial do Instagram, Fepa mostrou os detalhes da celebração intimista realizada entre família, que teve cogumelos como tema. Pilar ganhou dois bolos, um feito por sua avó e outro por uma confeiteira, ambos decorados com pequenos cogumelos.

A mesa ainda foi decorada com pequenos cogumelos de cerâmica e vasos transparentes com a flor mosquitinho. A família ainda apareceu vestindo branco, sendo que Pilar posou com um lindo sapatinho de crochê que imitavam cogumelos.

"Teve o bolo que minha mãe fez, o bolo da @zimaconfeitaria muito lindo, as cerâmicas da @mercearia.maravilha que a Tia Rê emprestou, as florzinhas que minha vó trouxe, a coxinha que me falaram que tá em todas as festas da minha família há 30 anos, teve o sapato de cogumelo mais legal e uma gente que me ama cantando parabéns pra mim! Mó onda meu segundo mesversário. Criando minhas memórias com as memórias de todos ao meu redor", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Mais cedo, Fernanda Paes Leme celebrou o mesversário da pequena ao compartilhar um momento especial com Pilar. No registro, publicado nos stories do Instagram, a menina apareceu 'conversando' com a mãe enquanto balbuciava sons. "2 meses da minha palestrinha", escreveu a mamãe na legenda.

Confira:

Fernanda Paes Leme compartilha detalhe da rotina da filha, Pilar

Recentemente, Fernanda Paes Lemecompartilhou os bastidores de sua rotina com a filha recém-nascida, Pilar. Em suas redes sociais, a apresentadora aparece deitada com a bebê em seu colo enquanto a pequena dorme.

A famosa relatou como é a rotina de Pilar, que, segundo ela, a pequena tem um 'sexto sentido 'para o final de semana e fica dorminhoca quando o fim de semana chega.

"Parece que Pilar sabe que é sábado e fica mega dorminhoca no fim de semana. Como pode? Ontem ela 'sexto' e dormiu mais tarde um pouco. Aí, foi a noite toda (nem sempre é assim) acordou e mamou às 6h40 e dormiu, e agora, 9h30, resmungou, troquei, ela mamou e já dormiu. Aliás, Mô e Tina também dormem... e eu tô aqui igual uma estátua pra não acordar ninguém. Mó mãe!", escreveu a artista no post.