Fernanda Paes Leme celebra mesversário de 2 meses de vida da filha, Pilar

Fernanda Paes Leme foi as redes sociais celebrar o mesversario da filha;Pilar é fruto do relacionamento do com o empresário, Victor Sampaio

Nesta segunda-feira, 17, Fernanda Paes Leme foi às suas redes sociais para celebrar os dois meses de vida da sua bebê, Pilar. Ela é fruto do relacionamento da atriz com o empresário Victor Sampaio.

Em vídeo postado no Instagram, a apresentadora compartilhou um momento especial com a filha. No registro, a pequena "conversa" com a mãe enquanto balbucia sons. "2 meses da minha palestrinha", escreveu Fernanda na legenda. Vale lembrar que Pilar é a primeira filha da apresentadora.

Foto: Reprodução / Instagram

Neste domingo, 16, a apresentadora encantou os seguidores ao compartilhar um clique em que aparece deitada no sofá, junto com a filha e a cachorra da família, uma pastor-alemão chamada Tina. “O @victorasampaio quis colocar a Pilar apoiada na Tina, tirou ela do moisés rapidinho e acomodou ela ali…quando a gente percebeu ela tava, claro, olhando a tv…a tela chama, né?! Foi rápido mas deu tempo dessa foto muito fofa que marcou nosso fim de semana. Ter neném é bom demais”, disse ela na legenda.

Os seguidores se derreteram com a fofura nos comentários: “Que amor gente”, escreveu uma, “Que lindas, muito legal ficar tão próxima assim da doguinha, maior amor do mundo”, comentou outra, “Tina + Pilar é muito AMOR envolvido”, disse um terceiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

Fernanda Paes Leme compartilha detalhe da rotina da filha, Pilar

Fernanda Paes Leme usou os stories de seu perfil no Instagram neste sábado, 15, para compartilhar os bastidores engraçadinho de sua rotina com a filha recém nascida, Pilar, de quase dois meses, fruto de seu noivado com Victor Sampaio.

Na imagem, a apresentadora aparece deitada com a bebê em seu colo enquanto a pequena dorme. A apresentadora relatou como é a rotina de Pilar, que, segundo ela, a pequena tem um 'sexto sentido 'para o final de semana e fica dorminhoca quando o fim de semana chega. Veja!