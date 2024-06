Fernanda Paes Leme compartilha detalhe da rotina da filha, Pilar

Fernanda Paes Leme foi às redes sociais neste sábado, 15, para compartilhar mais um momento com a filha, Pilar, de dois meses

Fernanda Paes Leme usou os stories de seu perfil no Instagram neste sábado, 15, para compartilhar os bastidores engraçadinho de sua rotina com a filha recém nascida, Pilar, de quase dois meses, fruto de seu noivado com Victor Sampaio.

Na imagem, a apresentadora aparece deitada com a bebê em seu colo enquanto a pequena dorme. A apresentadora relatou como é a rotina de Pilar, que, segundo ela, a pequena tem um 'sexto sentido 'para o final de semana e fica dorminhoca quando o fim de semana chega.

"Parece que Pilar sabe que é sábado e fica mega dorminhoca no fim de semana. Como pode? Ontem ela 'sexto' e dormiu mais tarde um pouco. Aí, foi a noite toda (nem sempre é assim) acordou e mamou às 6h40 e dormiu, e agora, 9h30, resmungou, troquei, ela mamou e já dormiu. Aliás, Mô e Tina também dormem... e eu tô aqui igual uma estátua pra não acordar ninguém. Mó mãe!", escreveu a artista no post.

Foto: Reprodução / Instagram

Recentemente, Pilar recebeu a primeira visita de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. O casal fez questão de dividir os registros da visita em suas redes sociais. "Parabéns pela joia que Deus te deu e pela mama que você tornou. Hoje foi dia de conhecer a Pilar com direito a lookinho combinando. Tia Gio e tio Bruno já te amam", escreveu Gio para Fernanda. "Pilar veio com muito amor e trazendo felicidade!", falou Gagliasso.

Fernanda Paes Leme comemora aniversário com as amigas

Fernanda Paes Leme completou 41 anos de vida na última terça-feira, 4, e após comemorar a data especial com uma festa em família, ela saiu para jantar com algumas amigas. No feed do Instagram, a atriz e apresentadora compartilhou alguns registros da celebração de seu aniversário e falou sobre passar um tempo sem a filha, Pilar, 1 mês.

"Ontem foi uma noite pra Fê Paes Leme, a mulher, a amiga... Eu sei, agora também vou ser sempre a Mó Mãe, que manda mensagem perguntando como a filha tá, que dá uma olhadinha na babá eletrônica no celular, lembra que tem que voltar pra dar mama e por aí vai… Mas ontem e em alguns momentos da minha rotina, tenho tentado me levar pra passear, pra rir, ou me emocionar, ou refletir, com coisas que não estão relacionadas à maternidade. É um belo e necessário exercício de se ter [...]", disse ela. Confira a publicação completa!