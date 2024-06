Quem é a namorada de Manoel Gomes? Cantor de ‘Caneta Azul’ vai ser pai

Manoel Gomes, que ficou famoso pela canção ‘Caneta Azul’, revelou que vai ser pai; descubra quem é a namorada dele

Na última terça-feira, 18, Manoel Gomes, que ficou conhecido pela canção 'Caneta Azul', surpreendeu ao revelar em suas redes sociais que será pai. Em um vídeo bem-humorado, o cantor e influenciador digital anunciou que está esperando seu 'canetinha' e levantou a curiosidade dos seguidores sobre a identidade da mãe do bebê.

Em suas redes sociais, Manoel apareceu segurando um ultrassom com uma montagem de uma caneta para compartilhar a novidade. "Vou ser papai. Olha aqui, canetinha azul novo, coisa boa demais", declarou o artista, que fez uma música para o pequeno: "É meu filho que vai nascer. Caneta azul mesmo vai crescer, coisa que Deus me deus”, ele cantarolou.

Apesar de não ter mencionado a gestação em suas redes sociais, Diva Gomes está namorando o cantor desde novembro do ano passado. Aos 41 anos, ela é influenciadora digital e trabalha junto ao artista, criando vídeos bem-humorados sobre sua rotina, publicidades e seu dia a dia com o namorado e conta com mais de 6 mil seguidores em seu perfil.

Antes de se envolver com o cantor, Diva teve dois filhos de um relacionamento anterior e inclusive dividiu em suas redes sociais que já é avó, com alguns registros ao lado da netinha. Recentemente, ela também compartilhou que recebeu um presente especial do namorado: uma BMW Azul, cor que se tornou sua marca registrada por conta do meme.

Vale mencionar também que, recentemente, Manoel abriu as portas de sua mansão em Alphaville, em São Paulo, e mostrou detalhes da nova residência ao canal no YouTube 'PodPah'. A casa luxuosa do artista conta com piscina, área gourmet, quartos espaçosos, sala de ampla, sala de cinema, garagem para três carros e dois andares.

"Vivia numa casa apertada, agora tenho uma casa folgada", disse Manoel Gomes, na ocasião. Ele contou que está realizado com a mudança e feliz com a nova conquista, fruto de seu trabalho: "Aqui tem uns pássaros que cantam e isso lembra a minha região", declarou o artista, que teve a vida transformada após viralizar nas redes sociais.

Saiba de onde vem a fortuna de Manoel Gomes:

