Carol Peixinho fala sobre planos de ser mãe após 3 anos de relacionamento com Thiaguinho

Namorando Thiaguinho há 3 anos, Carol Peixinho abriu detalhes sobre os planos de ser mãe e se casar: "Um dos sonhos de vida"

Carol Peixinho e Thiaguinho sempre foram discretos sobre a vida a dois, mas a ex-BBB já expôs algumas vezes sobre a vontade de ser mãe e se casar. Em entrevista recente ao Gshow, a influenciadora contou como estão os planos para a realização desses dois desejos. O casal completa três anos de relacionamento em agosto deste ano.

"Está a caminho. É um sonho ser mãe, nunca tive essa pressa ou sonho de ser mãe jovem. No auge dos meus quase 40 anos, estou na minha melhor fase. É um dos sonhos de vida e vai rolar. Com as duas sobrinhas é gostoso vivenciar o nascimento delas, sou muito presente, isso aflora bastante. Temos aquele test drive pra sabaer se é isso mesmo, e é", disse ela ao veículo.

Sobre a vontade de se casar, Carol confessou: "Tenho vontade de casar e ele também, apesar de ele já ter casado uma vez. Não acho que tem que ter uma ordem, a ordem dos fatos não altera. Mas a gente pensa em casar, planejamos filho, casamento, vai vir tudo. Já é um relacionamento que sabemos bem o que queremos e tivemos o tempo de conhecer bem a pessoa."

Ainda no bate-papo, a namorada do cantor opinou sobre a cobrança que as mulheres sofrem sobre a juventude, agora que está perto de completar 40 anos de idade. "Não tenho medo de envelhecer, procuro não ter medo dessas cobranças, principalmente em cima das mulheres. Estou envelhecendo superbem, de bem com a vida, com meus projetos sendo realizados, feliz no meu relacionamento, minha família está com saúde, medo de quê? Envelhecer faz parte, já curti tanto. Estou chegando nos 40 anos e vivi tudo, morei fora, fui baladeira, fui low-profile, estou muito feliz, tenho zero medo de envelhecer", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Peixinho 🐠 (@carolpeixinho)

Carol Peixinho encontrou a ex de Thiaguinho em aniversário

O cantor Thiaguinho chegou aos 41 anos de idade! Para celebrar a nova idade, ele ganhou uma festa de aniversário com a presença da família e dos amigos. Inclusive, ele reuniu sua atual namorada, Carol Peixinho, e a ex-esposa, Fernanda Souza.

Nas redes sociais, ele mostrou fotos com as duas e também com outros convidados da festa. Além disso, ele também mostrou seu bolo personalizado e decorado em tons de verde e branco. Confira!