Filho de Marcello Melo Jr esbanja fofura em nova foto

Filho do ator Marcello Melo Jr surge sorridente em nova foto compartilhada nas redes sociais e esbanja fofura

O ator Marcello Melo Jr explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar uma nova foto do seu filho caçula, Joaquim. O papai coruja compartilhou um post da mãe do bebê, a modelo Clara Diniz, com o filho sorridente.

O bebê apareceu com um look estiloso enquanto sorria para a câmera. “Toma carisma…”, brincaram na legenda.

Joaquim tem cinco meses de vida. O ator também é pai de Maya, de 3 anos, fruto de outro relacionamento. Atualmente, o artista está no elenco da novela Renascer, da Globo.

Quem é a mãe do filho de Marcello Melo Jr?

Marcello Melo Jr. chamou atenção ao compartilhar uma nova foto com seus dois filhos: Maya, fruto de um relacionamento anterior com a psicóloga Dayane Bartoli, e seu filho caçula, Joaquim, de seu namoro com a modelo Clara Diniz. Conhecido por sua discrição sobre a vida pessoal, o ator revelou poucos detalhes sobre a relação atual.

Em seu perfil no Instagram, Marcello compartilha nos bastidores de seu trabalho e faz raros registros ao lado de seus filhos. Inclusive, o ator não publica cliques com a namorada. Ele revelou seu relacionamento com a modelo apenas em outubro do ano passado, quando o casal apareceu pela primeira vez em público no chá revelação do bebê.

Com pouco mais de 14 mil seguidores, a namorada de Marcello também é bastante reservada.

Apesar de sua carreira como modelo, Clara geralmente utiliza sua página para compartilhar parte de seu trabalho e alguns registros pessoais de viagens, mas com poucas fotos do filho. Aos 23 anos, ela trabalha em uma agência no Rio de Janeiro, e já participou de campanhas publicitárias de grandes marcas; confira: