Chrystian morreu durante a exibição de sua última entrevista; saiba o que ele disse

A morte do cantor sertanejo Chrystian foi anunciada enquanto sua última entrevista era transmitida; ele falou sobre transplante e legado

Na madrugada desta quinta-feira, 20, morreu Chrystian, aos 67 anos. O cantor sertanejo, que fazia dupla com seu irmão Ralf, estava internado no Hospital Samaritano, em São Paulo, depois de passar mal e receber um diagnóstico. Ele faleceu enquanto sua última entrevista e apresentação eram exibidas na TV, durante o programa 'The Noite', do SBT.

Enquanto conversava com o apresentador Danilo Gentili ao lado de Renato Teixeira e Sérgio Reis, Chrystian refletiu sobre a jovem guarda do sertanejo e também comentou sobre sua saúde. Ele estava prestes a receber um transplante de rim de sua esposa, Key Vieira, devido a uma condição genética, mas o procedimento precisou ser adiado.

“Chrystian tem um rim policístico, uma condição genética, e a doação será feita por doador vivo, pela sua esposa, Key Vieira, por meio de uma laparoscopia”, a assessoria do cantor explicou na época em que ele passaria pela cirurgia. Pouco depois, ele se pronunciou para revelar que não realizou a operação porque teve que fazer um procedimento para colocar stents.

Em sua última entrevista, ele celebrou: "Será em outubro. Tive uma emoção muito grande quando ela falou para o médico: ‘Eu sou doadora”, disse o artista sobre a esposa. Chrystian ainda ganhou uma declaração apaixonada da amada durante a atração, que revelou como descobriu que era compatível para doar o órgão: ‘É muito simples, eu e o Chrystian somos um só”, afirmou.

Ainda no sofá de Gentili, o cantor celebrou sua trajetória e expressou sua realização com o legado que deixou no sertanejo: “A Jovem Guarda foi muito importante para nós e para o Brasil. A gente só gravava versões, até que Roberto Carlos veio e gravou Splish Splash. Começou com ele e o Erasmo criando as músicas deles”, contou.

“Depois apareceram o Sérgio Reis com Coração de Papel; eu, que, como compositor, gravei 360 músicas. A Jovem Guarda lançou todo esse naipe de artistas”, contou o famoso. Vale mencionar que Chrystian e seu irmão Ralf encerraram a parceria após 40 anos de história juntos, e estavam seguindo carreira solo, com shows ao redor do Brasil.

O que aconteceu com Chrystian?

Chrystian, ex-dupla de Ralf, foi internado na última quarta-feira, 19, no Hospital Samaritano, em São Paulo, após passar mal. A informação é do site Quem. Segundo a assessoria, o cantor foi diagnosticado recentemente com uma condição que "exige repouso imediato e tratamento especializado", mas não revelaram o que ocasionou a morte.

Devido a internação, o show que Chrystian faria no próximo sábado, 22, em Franco da Rocha, São Paulo, foi cancelado: "É com grande pesar que anunciamos o cancelamento do show do cantor Chrystian, que seria realizado em Franco da Rocha, SP, no dia 22 de junho, devido a problemas de saúde. Chrystian foi diagnosticado recentemente”, informaram.