Fernanda Paes Leme comemora aniversário com as amigas: "Muito valioso"

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme mostrou que comemorou seu aniversário de 41 anos em um encontro com algumas amigas

Fernanda Paes Leme completou 41 anos de vida na última terça-feira, 4, e após comemorar a data especial com uma festa em família, ela saiu para jantar com algumas amigas. No feed do Instagram, a atriz e apresentadora compartilhou alguns registros da celebração de seu aniversário e falou sobre passar um tempo sem a filha, Pilar, 1 mês.

"Ontem foi uma noite pra Fê Paes Leme, a mulher, a amiga... Eu sei, agora também vou ser sempre a Mó Mãe, que manda mensagem perguntando como a filha tá, que dá uma olhadinha na babá eletrônica no celular, lembra que tem que voltar pra dar mama e por aí vai… Mas ontem e em alguns momentos da minha rotina, tenho tentado me levar pra passear, pra rir, ou me emocionar, ou refletir, com coisas que não estão relacionadas à maternidade. É um belo e necessário exercício de se ter", disse ela.

Em seguida, Fernanda falou sobre o encontro com as amigas. "Então ontem fui jantar com amigas, um encontro que já estava marcado há um tempinho e coincidiu de ser tão próximo do meu aniversário, então teve o bolo que guardei pra levar, teve parabéns, teve memórias gostosas, abraços, gargalhadas, muita comida boa e uma noite pra reforçar que eu posso ser muitas de mim. Eu preciso ser."

"Nós, mães, também SOMOS MULHERES e devemos eliminar a culpa que a sociedade quer nos impor ao lembrarmos disso. Ter amigas que entendem e acolhem seus momentos é muito valioso. Obrigada pela noite", finalizou.

Fernanda Paes Leme esclarece boatos de fim da amizade com Bruno Gagliasso

Na última terça-feira, 4, Fernanda Paes Leme completou 41 anos e foi homenageada por diversos colegas nas redes sociais. O que chamou a atenção dos internautas é que alguns famosos, que são amigos da atriz, não a parabenizaram publicamente, o que fez com que surgissem rumores de afastamento.

Nesta quarta-feira, 5, Fepa usou as redes sociais para se pronunciar sobre os boatos. "Algumas pessoas estão perguntando: 'fulano e beltrana não postaram do seu aniversário, vocês estão afastados por quê?'. Não tem ninguém afastado, vocês não podem ficar baseando as relações das pessoas pelo que vocês veem aqui na internet, nem tudo é mostrado, nem tudo é falado", iniciou nos Stories do Instagram. Confira o desabafo completo!