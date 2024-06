Leticia Spiller celebra aniversário de 51 anos relembrando momentos especiais

Leticia Spiller recebeu uma homenagem de aniversário de toda sua equipe; Nesta quarta-feira, 19, a atriz completa 51 anos de idade

Nesta quarta-feira, 19, Leticia Spiller completa 51 anos de idade! Em seu perfil oficial no Instagram, a artista publicou um vídeo reunindo diversos momentos especiais e foi homenageada por toda a sua equipe com uma linda declaração.

"Hoje o dia é todo da Leticia Spiller! E por isso, preparamos essa homenagem aqui no feed dela, pra você deixar aqui nos comentários uma mensagem pra nossa loira! Lê, que seu dia seja lindo, assim como você! Mulher forte, potente e de luz! Um beijo carinhoso de todo seu time", disseram na legenda da publicação.

Nos comentários, amigos e seguidores parabenizaram a atriz. "Parabéns, minha querida! Que Deus te abençoe sempre. Te amo", comentou Ary Fontoura. "Parabéns, musa. Muita saúde, paz, felicidades e sucesso", disse um internauta. "Parabéns, sua maravilhosa", desejou a escritora Thalita Rebouças.

Leticia Spiller comenta suposto affair com ex-BBB Nizam

A atriz Leticia Spiller rompeu o silêncio e decidiu falar pela primeira vez sobre o suposto envolvimento amoroso com o ex-BBB Nizam. Os dois se aproximaram bastante após o Carnaval de 2024, onde se encontraram na Sapucaí, no Rio de Janeiro, e, desde então, são vistos juntos com frequência.

Em entrevista ao site Quem, ao ser questionada sobre a existência do affair com o ex-participante do BBB 24, da Globo, a artista optou por não se aprofundar muito no assunto. "Último grande acontecimento! Gente, vocês são muito engraçados. Olha só, assim que eu tiver novidades, falo para vocês. Não se preocupem", iniciou ela.

Ao longo do bate-papo, Leticia Spiller reagiu aos elogios feitos anteriormente por Nizam ao mesmo veículo e fez questão de retribuí-los: "Ele é um amor de pessoa, uma pessoa encantadora, muito querida. No mínimo uma grande amizade", declarou a atriz.

Mais tarde, durante entrevista ao Prêmio Gshow, que reuniu todos os participantes do BBB 24, Nizam foi perguntado se eles continuam juntos. “A gente conversa bastante, mas eu moro em São Paulo e ela no Rio e tal. Ela está com muito projeto e esse último mês para mim tem sido uma correria gigantesca, mas a gente se fala bastante, pelo menos umas quatro vezes por semana”, esclareceu.