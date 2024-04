Leticia Spiller comenta suposto affair com ex-BBB Nizam: 'Pessoa encantadora'

A atriz Leticia Spiller rompeu o silêncio e falou pela primeira vez sobre o suposto romance que estaria vivendo com o ex-BBB Nizam

A atriz Leticia Spiller rompeu o silêncio e decidiu falar pela primeira vez sobre o suposto envolvimento amoroso com o ex-BBB Nizam. Os dois se aproximaram bastante após o Carnaval de 2024, onde se encontraram na Sapucaí, no Rio de Janeiro, e, desde então, são vistos juntos com frequência.

Em entrevista ao site Quem, ao ser questionada sobre a existência do affair com o ex-participante do BBB 24, da Globo, a artista optou por não se aprofundar muito no assunto. "Último grande acontecimento! Gente, vocês são muito engraçados. Olha só, assim que eu tiver novidades, falo para vocês. Não se preocupem", iniciou ela.

Ao longo do bate-papo, Leticia Spiller reagiu aos elogios feitos anteriormente por Nizam ao mesmo veículo e fez questão de retribuí-los: "Ele é um amor de pessoa, uma pessoa encantadora, muito querida. No mínimo uma grande amizade", declarou a atriz.

Uma publicação compartilhada por Leticia Spiller (@arealspiller)

De acordo com o ex-BBB, os dois ainda estão apenas se conhecendo. Em conversa com a Quem, o quarto eliminado do reality show da Globo detalhou o encontro que teve com a loira e comentou um pouco sobre a proximidade entre os dois.

Nizam ainda explicou que a primeira interação nas redes sociais aconteceu bem depois de já terem se conhecido pessoalmente. "A aproximação com a Leticia aconteceu no Carnaval da Sapucaí, no Rio de Janeiro. Não foi depois do comentário que ela fez em uma foto minha. Ela é uma pessoa incrível e que admiro", disse ele.

Ao ser questionado sobre seu status de relacionamento, o ex-BBB garantiu que está indo com calma. "É muito cedo para a gente responder essa pergunta, se estamos nos conhecendo melhor ou se somos apenas amigos. Claro que amigos nós somos, mas ainda é muito cedo para responder essa pergunta", afirmou Nizam.

Vale lembrar que, recentemente, Nizam e Leticia Spiller curtiram juntos o Lollapalooza Brasil, evento musical realizado em São Paulo na última semana. Na ocasião, eles chegaram abraçado ao Autódromo de Interlagos e foram clicados por paparazzis.

Uma publicação compartilhada por Nizam Hayek Abou Jokh 🌎 (@aboujokh)

Letícia Spiller deixa comentário em foto do ex-marido

A atriz Letícia Spiller está com a vida amorosa bem agitada. Nesta quarta-feira, 27, a famosa deixou um comentário nada discreto na foto de seu ex-namorado, o músico Pablo Vares. No entanto, o ato deixou a web confusa, já que a artista estaria supostamente vivendo um novo romance.

No Instagram, Letícia aproveitou o novo clique do ex-namorado para lhe deixar um elogio. "Lindo", escreveu a loira que ainda adicionou um emoji de coração. Pablo, por sua vez, respondeu com um emoji mandando beijo. Isso aconteceu logo depois da atriz ser conectada à Nizam, ex-participante do BBB 24. Confira!