Ex-BBB Nizam abre o jogo sobre status de relacionamento com Leticia Spiller

Apontado como novo affair de Leticia Spiller, o ex-participante do BBB 24 Nizam comentou sobre sua grande aproximação com a atriz

O executivo de contas Nizam, quarto eliminado do BBB 24, da Globo, abriu o jogo e falou um pouco sobre a proximidade com a atriz Leticia Spiller, apontada como sua affair. Apesar de não terem confirmado publicamente o romance, os dois são vistos juntos desde o Carnaval de 2024.

Em entrevista à Quem, o ex-BBB explicou que a primeira interação entre eles nas redes sociais aconteceu bem depois de já se conhecerem pessoalmente. "A aproximação com a Leticia aconteceu no Carnaval da Sapucaí, no Rio de Janeiro. Não foi depois do comentário que ela fez em uma foto minha", declarou ele.

E continuou: "Ela é uma pessoa incrível e que admiro. Sobre o comentário na foto, acho fod*. A gente tá falando da Leticia Spiller, né?! O que eu vou achar? Fico lisonjeado e acho animal! Quem recebe um comentário de Leticia Spiller?".

Ao ser questionado sobre seu status de relacionamento, Nizam garantiu que está indo com calma. "É muito cedo para a gente responder essa pergunta, se estamos nos conhecendo melhor ou se somos apenas amigos. Claro que amigos nós somos, mas ainda é muito cedo para responder essa pergunta", disse.

Apesar de ainda não ter assumido um compromisso sério com Leticia Spiller, o ex-BBB não poupou elogios à artista e destacou a grande mulher que ela é. "Acho incrível, claro. Respeito a mulher sensacional que ela é! Mulherão, né? Independente, linda e resolvida. Não posso achar nada de diferente disso! Não tem nem como. Eu seria maluco se não a achasse demais", relatou ele.

Vale lembrar que, recentemente, Nizam e Leticia Spiller curtiram juntos o Lollapalooza Brasil, evento musical realizado em São Paulo. Na ocasião, o suposto casal chegou abraçado ao Autódromo de Interlagos e foram clicados por paparazzis.

A atriz está solteira desde o fim de seu relacionamento de sete anos com o músico Pablo Vares, ocorrido em novembro de 2023.

Nizam e Leticia Spiller no Lollapalooza. Foto: Agnews

Letícia Spiller comenta em foto de ex-marido

A atriz Letícia Spiller está com a vida amorosa bem agitada. Nesta quarta-feira, 27, a famosa deixou um comentário nada discreto na foto de seu ex-namorado, o músico Pablo Vares. No entanto, o ato deixou a web confusa, já que a artista estaria supostamente vivendo um novo romance.

No Instagram, Letícia aproveitou o novo clique do ex-namorado para lhe deixar um elogio. "Lindo", escreveu a loira que ainda adicionou um emoji de coração. Pablo, por sua vez, respondeu com um emoji mandando beijo. Isso aconteceu logo depois da atriz ser conectada à Nizam, ex-participante do BBB 24. Confira!