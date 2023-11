Namoro de Leticia Spiller chegou ao fim, diz colunista

Leticia Spiller teria enfrentado crise do namoro e estaria dando um tempo no relacionamento

A atriz Leticia Spiller pode estar solteira novamente. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do Splash UOL, o namoro dela com o músico Pablo Vares chegou ao fim.

O jornalista contou que eles enfrentaram uma crise na relação e decidiram dar um tempo. Porém, eles ainda se seguem nas redes sociais e não apagaram as fotos juntos.

Leticia e Pablo estão juntos há 7 anos. Eles se conheceram durante a peça de teatro Doroteia e começaram a namorar em março de 2016. Inclusive, os dois já se consideravam casados porque moravam juntos.

Pablo Vares já foi alvo de críticas

Há pouco tempo, a atriz Letícia Spiller usou as redes sociais para desabafar sobre as críticas que seu marido, o compositor e violinista Pablo Vares, recebeu por conta de sua aparência. Na web, a artista resolveu se pronunciar, e sem hesitar saiu em defesa do amado.

"Acho que quando a gente tem a oportunidade de gerar reflexão e aprendizado, é valido. Quando se sente na obrigação de fazer isso é complicado. Mas ele encontrou uma maneira de fazer as pessoas refletirem. Acho maravilhoso, porque ele mostra um outro lado, de uma outra forma de vida, que pode ter também. Ele faz as pessoas refletirem para que elas possam pensar de outro jeito", refletiu ela.

Vale ressaltar que essa não é a primeira vez que o casal rebate comentários maldosos, recentemente o marido da artista fez questão, mais uma vez, de responder a internauta que chamou seu cavanhaque de "mufo".

"Vocês não têm coração? Como fala uma coisa dessas para alguém? As palavras ferem. Não se preocupa não, meu 'mufo'. Nada vai acontecer com você. Papai te ama", disse ele no registro.

Leticia Spiller já chegou aos 50 anos de vida

Neste ano, a atriz Leticia Spiller completou 50 anos de vida. Em entrevista no Conversa com Bial, a atriz refletiu sobre a nova fase em sua vida. "Eu tive aquele famoso questionamento dos 30, já tive dos 40 também, agora dos 50, que é justamente essa coisa do: ‘Onde estou? Como estou? Para onde vou?’", disse ela.

E completou: "Eu fiz tanto até aqui e agora. O que eu posso fazer? O que eu quero? O que que eu quero dizer para as pessoas que eu acho importante? E eu nunca consegui conceber a arte como algo banal, sempre foi muito profundo para mim. Principalmente nas minhas escolhas, no teatro, no cinema, como produtora”. E eu vejo isso assim, vejo que ainda tem muito por fazer, ainda quero fazer muito".