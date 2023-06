De biquíni, Leticia Spiller ostenta suas curvas impecáveis na praia

Leticia Spiller exibe toda a sua beleza natural ao mostrar foto só de biquíni durante mergulho no mar

A atriz Leticia Spiller aproveitou o sábado enrolado no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado na praia. Nas redes sociais, ela ostentou toda a sua beleza natural ao mostrar uma foto só de biquíni enquanto se refrescava com um mergulho no mar.

Na imagem, a estrela surgiu de biquíni estampado e ousado ao posar de lado no lindo dia de sol. Na foto, ela destacou suas curvas impecáveis aos 49 anos de idade.

Em junho, Spiller completará 50 anos de vida. Em entrevista no Conversa com Bial, a atriz refletiu sobre a nova fase em sua vida. "Eu tive aquele famoso questionamento dos 30, já tive dos 40 também, agora dos 50, que é justamente essa coisa do: ‘Onde estou? Como estou? Para onde vou?’", disse ela.

E completou: "Eu fiz tanto até aqui e agora. O que eu posso fazer? O que eu quero? O que que eu quero dizer para as pessoas que eu acho importante? E eu nunca consegui conceber a arte como algo banal, sempre foi muito profundo para mim. Principalmente nas minhas escolhas, no teatro, no cinema, como produtora”. E eu vejo isso assim, vejo que ainda tem muito por fazer, ainda quero fazer muito".

Novo trabalho

Após um tempo longe das telinhas, desde a última novela que fez na Globo, O Sétimo Guardião, de 2018, a atriz Leticia Spiller está gravando um novo projeto! Ela volta à emissora na nova série do Globoplay, Veronika.

No Instagram, a artista mostrou alguns registros das gravações da produção em que aparece ao lado de parte do elenco da trama, como o cantor Belo (48), Marcello Melo Jr. (35), que participa como o policial Mikhael, que interpreta em Arcanjo Renegado, e André Luiz Miranda. "Um pouquinho do que rolou nas últimas semanas; A chapa esquentou para a delegada Marina Terra no morro do São Jeronimo!", escreveu Spiller.