Saiba quanto Madonna gastaria para reverter procedimentos estéticos

Especialistas analisaram procedimentos estéticos que Madonna teria feito e estimaram valor para reversão após críticas em 2022

Madonna (65) sempre recebe comentários quanto à sua aparência e intervenções estéticas. De acordo com especialistas em cirurgia plástica, a Rainha do Pop poderia gastar uma pequena fortuna caso decidisse reverter os procedimentos estéticos que já fez.

Em outubro de 2022, a cantora se tornou alvo de críticas após surgir no Instagram com o visual bastante modificado. À época, o cirurgião plástico Ehsan Ali, que tem clientes como Kim Kardashian, Gwen Stefani e Ariana Grande, listou ao site Page Six oito possíveis procedimentos de Madonna .

Para o cirurgião, a artista provavelmente já fez lifting facial e no pescoço; rinoplastia; preenchimento de bochechas e têmporas; cirurgia para arquear as sobrancelhas; lipoaspiração no queixo; e aplicação de botos em diferentes áreas do corpo como testa, linhas de expressão e músculo masseter.

Leia também: Com Madonna como hóspede, Copacabana Palace é casa de cantor brasileiro; saiba quem

Também ao site internacional, a médica Pamela Weinberger, especialista em injeções estéticas, analisou que Madonna poderia gastar, na época, cerca de US$ 30 mil caso desejasse retornar sua aparência ao seu "antigo eu". Na cotação atual, o valor seria de R$ 155,8 mil.

"Madonna deve ter um injetor que seja honesto sobre os tratamentos de dissolução de manutenção, para que ela não fique sobrecarregada e mantenha a estrutura do rosto que todos nós amamos", acrescentou Weinberger.

A artista se tornou assunto na última segunda-feira, 29, ao desembarcar no Brasil para o show gratuito que realizará no Rio de Janeiro no próximo sábado, 4. Hospedada no Copacabana Palace, a artista está acompanhada de cerca de 200 membros de sua equipe.

De acordo com informações do Gshow, a circulação no hotel de luxo estaria restrita ao público e a equipe de Madonna estaria ocupando cerca de 90 quartos do Copacabana Palace. Estima-se que a cantora receba um público de 1,5 milhão de pessoas no sábado, além de um cachê de R$ 17 milhões.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE MADONNA EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: