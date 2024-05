Já acabou? Davi para de seguir influenciadora após flagra

Após fotos em condomínio e flagra em restaurante em Salvador, ex-BBB Davi para de seguir influenciadora na rede social; veja

Parece que aconteceu alguma coisa entre Davi e a influenciadora com quem ele foi flagrado nos últimos dias, Bárbara Contreras. Depois deles se aproximarem, segundo ela, ao pedir uma foto com o ex-BBB por ser fã dele e acabarem sendo flagrados jantando juntos em Salvador, na Bahia, eles não se seguem mais.

Entre diversos motivos um notado pelos internautas seria uma curtida da moça em um comentário falando para ela "tirar até as cuecas dele". Depois de perceberem essa curtida, Bárbara tirou o like da postagem e após isso veio o unffolow do campeão do BBB 24.

Hospedada no mesmo condomínio que o baiano está com sua família após ter saído milionário do reality show, Bárbara revelou como conheceu o ex-motorista de aplicativo. Segundo ela, a aproximação aconteceu como fã ao pedir uma foto com ele.

"Eu fui abrir o portão, eu pensava que era minha amiga que tinha chegado. Eu meti a cara no carro, bicha, pensando que era a minha amiga e era ele, mulher. Eu fiquei mais rasa que o som. Aí, eu entrei na casa. Eu meti a cara no carro dele, por que eu não sabia. Aí, quando ele desceu do carro. Meu Deus. Desculpa. Ele veio aqui", afirmou ela.

Nesta terça-feira, 30, Davi e a influenciadora foram flagrados em um restaurante em Salvador. Vale lembrar que ele confirmou nos últimos dias em algumas participações em programas da Globo que seu relacionamento com Mani Reggo havia acabado.

Davi abre o jogo sobre seu relacionamento com Mani Reggo

Davi Brito, o campeão do Big Brother Brasil 24, participou do programa Domingão com Huck deste domingo, 28, e falou sobre como está sua vida fora do confinamento do reality show da TV Globo. Além disso, ele abriu o jogo sobre sua relação com Mani Rêgo, de quem se separou após a atração.

"Estão acontecendo coisas que eu nunca imaginava viver na minha vida, muitas informações, muitos fãs. Estou adorando, esse povo maravilhoso. A maior felicidade que eu tenho dentro de mim é saber que eu represento milhares de pessoas no país que têm um sonho. Eu mostro para pessoas que é possível, é só acreditar, foco e objetivo, fé em Deus", afirmou ele para Luciano Huck.