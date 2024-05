Helô Pinheiro choca ao abrir espacate na praia: 'Dublê da Madonna'

Que habilidade! Eterna Garota de Ipanema, Helô Pinheiro choca ao abrir espacate na praia e brincar sobre ser a dublê da cantora Madonna

A eterna Garota de Ipanema Helô Pinheiro impressionou ao compartilhar um vídeo fazendo uma pose ousada na praia. Nesta quarta-feira, 01, a famosa, de 80 anos, entrou no clima do show de Madonna no Rio de Janeiro e resolveu mostrar sua habilidade brincando ser a dublê da cantora.

Para isso, a mãe da apresentadora Ticiane Pinheiro surpreendeu ao abrir o espacate na areia. De maiô, a musa esbanjou beleza e muita flexibilidade ao esticar os membros inferiores com bastante facilidade.

"Quase que me classificam para ser dublê da @madonna. Quanta pretenção kkk", escreveu ela sobre poder substituir a cantora. Nos comentários, os internautas ficaram admirados com a loira. "Espetáculo", disseram. "Maravilhosa, não faço porque não tenho o maiô", brincaram.

Nos últimos dias, Helô Pinheiro celebrou o aniversário e seu único filho homem. Seguindo a tradição da família, ela suas filhas, o marido e o aniversariante apareceram todos usando a mesma cor de roupa.

Leia também:Cachê da Madonna: Saiba quanto ela vai ganhar para cantar em Copacabana

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Helô Pinheiro (@helopinheiro1)

Com a neta, Helô Pinheiro esbanja beleza na praia

A eterna Garota de Ipanema, Helô Pinheiro deu um show de beleza ao lado de uma de suas netas, a atriz Bruna Pinheiro, também conhecida como Buby pela família. Nas últimas semanas, a famosa compartilhou os registros com a jovem na praia e encantou.

Combinando biquíni com a menina, a mãe de Ticiane Pinheiro surgiu deslumbrante ao curtir o dia ensolarado com muita animação. Desfilando na areia, a dupla arrancou elogios dos internautas com tanta beleza.

"Caminhando a beira da 2ª melhor praia do Mundo com a minha “Garotinha de Ipanema “, neta Bruna", escreveu Helô Pinheiro na legenda dos registros raros ao lado da neta, que já estrelou em novelas da Record TV. Veja os cliques aqui.