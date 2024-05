Viih Tube desabafa após ser demitida de podcast sobre maternidade: ‘Tão triste’

Grávida pela segunda vez, Viih Tube revela sua demissão de podcast sobre maternidade com Tata Estaniecki e explica o que aconteceu

Em meio à expectativa pela chegada de seu segundo filho, Viih Tube decidiu abrir seu coração e revelar que foi demitida do podcast sobre maternidade que co-apresentava com Tata Estaniecki, o ‘MaterniDelas’. Em um desabafo sincero, a influenciadora explicou que sua saída se deu por um conflito de interesses com um dos patrocinadores do programa.

Viih conduziu toda a primeira temporada, mas o perfil do programa anunciou uma nova apresentadora para a próxima temporada. Diante das especulações, a esposa de Eliezer e mãe da pequena Lua confirmou que foi demitida da atração: "Estou tão triste quanto vocês. Amava tanto fazer. Eu fui demitida, mas não tem nada a ver com vida pessoal”, iniciou brincando que estava chorando.

Viih Tube desabafa após deixar podcast que co-apresentava com Tata Estaniecki - Reprodução/Instagram

Apesar de revelar a demissão, a influenciadora negou os rumores de uma desavença: "Tem muita gente achando que eu e Tata brigamos. Eu não fui no aniversário da Bia [filha da amiga] porque eu estava com descolamento. Eu já estava grávida, e a Tata já sabia. Ela também não foi no da Lua [sua primogênita], mas já explicou”, confirmou.

“A gente está super bem, e Tata também ficou triste que eu saí", Viih completou e explicou o verdadeiro motivo para ter ficado sem emprego: “Foi uma decisão profissional por conta do patrocinador desta temporada. Eu tenho contrato com um concorrente direto deles, que começou este ano, e não tenho como fazer duas marcas concorrentes”, completou.

“É só por isso que, infelizmente, não vou estar nesta temporada, mas espero que algum dia eu volte. Entendo, mas não tem para onde correr", disse a influenciadora. Vale lembrar que além de trabalhar com suas redes sociais, Viih também é empresária no mesmo ramo e tem sua própria linha de produtos infantis ao lado do marido.

É válido mencionar também que na semana passada, Viih e Eliezer surpreenderam ao revelar que a filha Lua foi promovida a irmã mais velha durante sua participação no ‘Mais Você’, da Globo. Papais babões, eles celebraram a chegada do mais novo membro da família ao vivo com a primogênita na atração comandada por Ana Maria Braga.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Viih Tube mostra local do chá revelação do segundo bebê:

A influenciadora digital Viih Tube pegou seus fãs de surpresa ao anunciar sua segunda gravidez de Eliezer na última segunda-feira, 30. E com as novidades para a família, a ex-participante do Big Brother Brasil já está começando os planejamentos para o chá revelação do novo herdeiro, já que ela descobriu a gravidez há alguns meses.

Em conversa com seus seguidores, a futura mamãe dos dois revelou que a celebração seria mais intimista, já que ela e seu marido estavam traumatizados com festas grandes após o aniversário de um ano de sua filha, Lua Di Felice. No entanto, isso não quer dizer que o chá revelação, que acontecerá no Dia das Mães, será simples; aos detalhes!