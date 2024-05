Beatriz Reis impressiona ao soltar a voz fora do BBB 24: ‘Muito diferente’

Ex-participante do BBB 24, Beatriz Reis surpreende ao revelar talento para música e solta a voz em novo vídeo nas redes sociais

Após sua saída do Big Brother Brasil 24, Beatriz Reis surpreendeu ao demonstrar seu talento para a música nesta última quarta-feira, 2. Em suas redes sociais, a ex-participante do reality show revelou uma nova faceta e deixou os seguidores impressionados ao aparecer tocando sua 'viola' e soltando a voz de uma maneira totalmente diferente.

Quem acompanhou a trajetória da vendedora no programa da Globo estava acostumado com sua voz rouca e mais estridente, já que ela estava sempre empolgada. Agora, durante um momento de descontração com seus amigos à beira de uma piscina, Bia deu um show com seu violão e surpreendeu ao soltar a voz de forma mais contida.

Através dos stories do Instagram, Beatriz impressionou ao dividir o vídeo: "Que saudades que eu tava de tocar a minha viola”, escreveu a atriz e agora influenciadora digital. Pouco tempo depois, o registro ganhou destaque nas redes sociais, e a vendedora recebeu uma enxurrada de comentários, destacando a diferença enquanto estava confinada no reality.

“Nossa, que diferença daquela Bia do BBB, hein?”, apontou uma seguidora. “Muito diferente do BBB”, disse mais uma. “Cadê a voz de pato rouco?”, brincou mais um. "Tão diferente de quando estava no BBB”, escreveu outro. “Eita que canta. Torcia por ela no BBB”, elogiou mais uma. “Não é um personagem”, defendeu outra admiradora.

Vale lembrar que além de estar lidando com as mudanças em sua vida pessoal e profissional, Beatriz também passou por uma transformação e tanto no visual! Para participar de um programa da Globo, a vendedora deu uma passadinha no salão e impressionou ao mostrar o resultado de sua mudança em seu perfil no Instagram.

No registro, publicado em sua rede social, Beatriz primeiro apareceu toda animada com os fios ainda descoloridos e depois chocou com a mudança. A atriz optou por um visual mais sóbrio e elegante com apliques mais longos e a cor do cabelo bem mais escura: “Meu Brasil do Brasil! Vocês estão preparados? Eu estou apaixonada", ela compartilhou.

Quanto custou a transformação de Beatriz após o reality?

Beatriz chamou a atenção de fãs e internautas ao compartilhar a transformação que fez em seu visual para comparecer ao programa Encontro, comandado por Patrícia Poeta. Com fios castanhos e volumosos, a ex-participante do BBB foi a um salão de alto padrão em São Paulo para mudar a cor de seu cabelo, fazer um alongamento capilar e uma maquiagem; saiba o preço.