Com Madonna como hóspede, Copacabana Palace é casa de cantor brasileiro; saiba quem

Hotel luxuoso do Rio de Janeiro, Copacabana Palace recebe Madonna e sua equipe para show gratuito que acontece na próxima sexta-feira, 4

Madonna (65), a Rainha do Pop, e sua equipe deram o que falar ao chegar ao Brasil na última segunda-feira, 29. Ela e mais 200 pessoas se hospedaram no Copacabana Palace, hotel luxuoso que é a casa de um grande nome da música brasileira.

Ao contrário de Madonna, o cantor Jorge Ben Jor (85) não é apenas um hóspede do luxuoso complexo —ele vive no local há cerca de seis anos. A decisão de ir para o hotel aconteceu após a casa em que morava com a mãe de seus filhos, Gabriel e Tomaso, ser inundada durante uma reforma.

O incidente aconteceu em 2018, e deixou parte do imóvel, localizado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, destruída. O artista ficou sem ter para onde ir, já que seu filho Gabriel morava em Los Angeles, nos Estados Unidos, e optou por passar uma temporada no hotel.

"Me mudei e estourou a pandemia. O hotel fechou para todo mundo. Ficamos lá só eu e a Andrea, que administrava o lugar. Todo mundo saiu de lá ou foi mandado embora. Só não fechou por nossa causa", explicou Jorge Ben, em entrevista a Washington Olivetto no podcast W/ Cast.

Agora, a casa do músico recebe a cantora internacional e tem sido visitada por muitos fãs da artista. De acordo com informações do Gshow, a circulação no hotel estaria restrita ao público e a equipe de Madonna estaria ocupando cerca de 90 quartos do Copacabana Palace.

Madonna irá se apresentar no Rio de Janeiro no próximo sábado, 4, e o público estimado para conferir a apresentação gratuita ultrapassa 1 milhão. A artista deve receber um cachê de R$ 17 milhões pelo show.

