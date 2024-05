Jojo Todynho renova o bronzeado em dia na praia

No feriado de 1º de maio, a cantora Jojo Todynho aproveita para curtir um dia na praia no Rio de Janeiro e ostenta sua boa forma

A cantora Jojo Todynho aproveitou a tarde desta quarta-feira, 1º de maio, para curtir um dia na praia no Rio de Janeiro. A beldade ostentou sua beleza impecável e boa forma ao circular com biquíni laranja estiloso nas areias do local.

Jojo passou por uma mudança em sua forma física nos últimos meses após realizar a cirurgia bariátrica. A estrela emagreceu mais de 50 quilos em cerca de 7 meses. Tanto que contou que já chegou na casa dos 90 quilos.

Ainda nas últimas semanas, Jojo Todynho precisou de pronunciar sobre uma briga que protagonizou na porta da faculdade. Estudando Direito, a famosa foi gravada discutindo com uma colega da universidade. Ela então esclareceu o que realmente aconteceu no momento.

Jojo Todynho abre o coração e revela se tem planos para engravidar

A cantora Jojo Todynho abriu o coração e conversou com os seguidores na noite de quinta-feira, 5, sobre os planos envolvendo sua vida pessoal. A artista, que já está no processo de adoção de um menino angolano, revelou se pretende aumentar a família mais para frente.

Em seus stories no Instagram, Jojo falou sobre a maternidade e explicou que deseja engravidar. "Depois que eu me formar, eu pretendo ter uma menina, um menino. O que Deus me abençoar, é bem-vindo", contou a campeã de 'A Fazenda 12', da Record TV.

Na sequência, ela reforçou que a criança, que em breve estará com ela, não será o único herdeiro. "Vem mais por aí, mas depois que eu me formar, acredito que lá para uns 34, 35, é uma idade muito boa", completou Jojo Todynho.