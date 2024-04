Maíra Cardi choca com antes e depois de Thiago Nigro: 'É o meu'

Ela conseguiu! Maíra Cardi choca ao mostrar mudança radical da aparência de seu marido, Thiago Nigro, feita com sua consultoria

A coach fitness Maíra Cardi mostrou que o que prega por aí pode ter grandes resultados e prova disso é a transformação drástica que ela fez com seu marido, o empresário Thiago Nigro, mais conhecido como o Primo Rico.

De volta à rede social, a ex-BBB compartilhou um vídeo de antes e depois de seu amado e impactou com as mudanças gritantes. Após adotar hábitos saudáveis, o amado da famosa emagreceu muito e transformou seu corpo, como exibido no vídeo.

"UM antes e depois para chamar de SEU! Mas esse é o meu", disse a influenciadora que brincou com a trend de ter comprado o marido na planta e agora ele está "construído".

Logo após assumir que estava se relacionando com Thiago Nigro, Maíra Cardi mostrou o antes e depois dele contando que o empresário havia perdido naquela época cerca de 17 kg.

Veja o antes e depois de Thiago Nigro:

Maíra Cardi revela mudança drástica na vida do filho

A família de Maíra Cardi sofreu mudanças nos últimos tempos e, com muita emoção, ela revelou que seu primogênito, Lucas Cardi, de 23 anos, fez uma decisão drástica em sua vida. Nesta segunda-feira, 22, a ex-BBB então contou que ele não apenas ficou noivo, mas também resolveu se batizar.

Com fotos do momento emocionante do herdeiro ao lado de Thiago Nigro, a coach fitness falou sobre a mudança de vida do jovem. Maíra Cardi ressaltou que a decisão foi feita por ele e que não teve nenhuma influência direta dela.

"Meu filho Lucas aceitou Jesus, ele tem 23 anos e não acreditava em Deus. Eu ensinei que Deus não existia, afinal era o que eu achava, pobre de mim. Quando Deus me pegou de jeito tudo mudou para melhor, mas fiquei tão arrasada com como eu tinha falhado nessa área. Em nenhum momento eu disse que ele TINHA que acreditar em Deus, não obriguei, eu sabia que Deus também pegaria ele de jeito. Durante esses 3 anos ele me assistiu, vou minhas mudanças, os benefícios que colhi e colho de uma caminhada com Deus, escutava meus louvores o dia inteiro pela casa toda, participava das nossas células semanais e por muitas vezes nos acompanhava na igreja", contou. Veja as fotos do momento aqui.