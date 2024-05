Karoline Lima radicaliza e surge com os fios curtos: "Mais linda"

A influenciadora digital Karoline Lima abandou os fios longos e surpreendeu os seguidores ao surgir com o cabelo curtinho

Karoline Lima surpreendeu os seguidores das redes sociais na noite desta sexta-feira, 17, ao exibir seu novo visual. Ela passou por uma transformação radical e surgiu com os fios curtinhos.

A influenciadora digital, mãe de Cecília, de 1 aninho, fruto de seu antigo relacionamento com o jogador de futebol Éder Militão, decidiu tirar o mega hair e optou pelo corte chanel. "Chegou a patroa", escreveu ela ao postar o novo corte no feed do Instagram.

A mudança impressionou os seguidores, que encheram a postagem de elogios. "Karoline, pelo amor de Deus, você some e aparece assim", disse uma seguidora. "Eu amei pra caramba. Arrasou, mami", escreveu outra. "Para tudo! Você conseguiu ficar ainda mais linda", afirmou uma fã. "De cabelo longo, de cabelo curto, maravilhosa é tu", falou mais uma.

O namorado de Karol, Léo Perreira, jogador do Flamengo, também elogiou o corte da amada. "Sensacional, amo você! Perfeita", disse o atleta.

Confira o novo corte:

Karoline Lima afasta rumores de nova gravidez

Karoline Lima desmentiu os rumores de que está grávida pela segunda vez. A influenciadora digital abriu uma caixinha de perguntas nos Stories dos Instagram, e foi questionada sobre a possibilidade de está à espera de seu primeiro filho com Léo Pereira, jogador do Flamengo.

"Você está com cara de grávida. Bora revelar logo pra gente", pediu uma fã. A loira respondeu: "Mas eu já disse que eu não tô kkkkkk. Eu acabei de fazer uma lipo, mulher. Se tem algum volume aqui ou ainda é inchaço ou é cocô", explicou.

Depois, outra fã lembrou que Virginia Fonseca também tinha feito uma lipo antes de descobrir que estava à espera do terceiro filho. Karol, então, explicou que muitas mulheres engravidam antes do procedimento cirúrgico porque precisam parar de tomar a pílula anticoncepcional, mas ela usa o diu, e não precisa retirá-lo.