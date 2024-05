Agatha Moreira passa por transformação no visual e impressiona com resultado

Agatha Moreira passou por transformação radical no visual e exibiu o resultado com ensaio sensual nas redes sociais; veja fotos

Agatha Moreira surpreendeu seus seguidores no último domingo, 19, ao exibir seu novo visual. A atriz decidiu renovar completamente sua aparência e passou por uma transformação. Além de abandonar os fios loiros, ela também apostou em um alongamento e aproveitou para revelar que a mudança está relacionada com uma nova personagem.

Através de seu Instagram, Agatha dividiu detalhes de sua mudança ao posar com o cabelo castanho e super longo em um ensaio de lingerie, já caracterizada para a nova trama: “Um novo visual para uma nova personagem”, escreveu a artista, que está presente no elenco de ‘Mania de Você’, novela que deve substituir ‘Renascer’ na Globo.

Nos comentários da publicação, Agatha recebeu muitos elogios, inclusive, do namorado, Rodrigo Simas: “Que gata”, ele se derreteu publicamente. “Meu Deus, tá linda”, elogiou Bruna Griphão. “Ficou linda de cabelo comprido”, exaltou mais um. “Muito linda a minha gata camaleônica”, outra seguidora brincou com as mudanças no visual.

Vale lembrar que nos últimos dias, Agatha já tinha compartilhado vídeos em que aparece com o cabelo mais escuro. No entanto, a atriz adiantou que faltavam alguns detalhes para completar a mudança: "E se eu disser que esse ainda não é o resultado final?", disse a artista. Anteriormente, ela usava os fios loiros no comprimento médio para a personagem ‘Graça', em Terra e Paixão.

Rodrigo Simas revela se pretende ter filhos com Agatha Moreira:

O ator Rodrigo Simas, que estava no ar como 'José Venâncio' no remake de 'Renascer', da Globo, abriu o coração e falou um pouco sobre sua vida pessoal. Namorado da atriz Agatha Moreira, ele revelou se o casal possui planos de aumentar a família em breve. Por enquanto, o artista confessou que ele e a amada não planejam ter filhos.

"Na verdade, penso em não ter filhos. Ser pai não é algo que passa pela minha cabeça neste momento", disse ele em entrevista ao Jornal Extra. E completou: "Agatha têm o mesmo pensamento que o meu, então a gente não sente essa pressão". Vale lembrar que os dois atuaram juntos em 'Malhação: Intensa como a vida' (2012), e 'Orgulho e Paixão' (2018).

Irmão dos atores Bruno Gissoni e Felipe Simas, Rodrigo contou que acompanha de perto a grande responsabilidade dos familiares em cuidar das crianças por conta dos sobrinhos: "Acompanho os meus irmãos e amigos que têm filhos, é uma responsabilidade muito grande. Hoje, escolhemos não ter filhos e nem pensar sobre esse assunto", declarou.